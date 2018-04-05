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Фаллико оценил роль ПМЭФ для поддержания сотрудничества между странами
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Фаллико оценил роль ПМЭФ для поддержания сотрудничества между странами 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и подобные ему площадки позволяют на регулярной основе поддерживать между странами конструктивный диалог по перспективным направлениям сотрудничества, считает председатель совета директоров банка «Интеза» (входит в итальянскую финансовую группу Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико.
В четверг в Москве прошла встреча советника президента РФ, руководителя программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова с Фаллико. Стороны обсудили развитие российско-итальянского диалога «Экономика доверия», который состоится в рамках форума.
"Нам важна роль России в развитии международного экономического сотрудничества. Площадка ПМЭФ и другие деловые мероприятия позволяют поддерживать конструктивный диалог по перспективным направлениям на регулярной основе. Подобные мероприятия требуются, чтобы установить и консолидировать культурные и экономические отношения между странами, что очень важно для объединения усилий в части отмены антироссийских санкций", — приводит слова Фаллико пресс-служба «Росконгресса», организующего ПМЭФ.
В свою очередь Кобяков сообщил, что Италия является одним из стратегических партнеров России, и вне зависимости от мировой политической конъюнктуры бизнес двух стран нацелен на активное и плодотворное деловое сотрудничество.
ПМЭФ-2018 в этом году проходит 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.
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