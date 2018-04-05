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В РМАТ прошла встреча молодежи и сотрудников силовых ведомств, занятых антинаркотической деятельностью
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В РМАТ прошла встреча молодежи и сотрудников силовых ведомств, занятых антинаркотической деятельностью 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Российская Академия туризма провела встречу студентов и школьников с сотрудниками силовых ведомств, занимающихся антинаркотической деятельностью. На диалог были приглашены учащиеся всех курсов, а также ученики трех школ Сходни.
Помимо специалистов в области борьбы с наркотиками, перед слушателями выступили работники отдела уголовного розыска, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних и психолог. Учащимся задавали вопросы на правовую тематику, приводили статистику преступлений, совершенных подростками, в том числе связанных с наркотиками, рассказали об ответственности за хранение, изготовление и сбыт наркотических средств, а также о том, как вредные вещества влияют на организм.
Идет такой диалог, не лекция, а диалог с залом, что интересует детей. А для меня как для ректора это важно, потому что это больная тема в целом для государства, в котором сотни тысяч людей выведены из нормальной жизни. И мне бы не хотелось, чтобы в РМАТ даже были единичные случаи, связанные с наркотиками
Юрий Трофимов, ректор РМАТ.
Ранее сообщалось, что Ногинск, Орехово‐Зуево, Королев и Мытищи показали самую высокую статистику по наркопреступлениям за 2017 год. Полученные данные привел замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко
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