А. Немерюк: Более 80 участников фестиваля «Пасхальный дар» представят его гостям свои товары

В рамках фестиваля «Пасхальный дар», который стартует в столице 7 апреля 2018 г., свои товары предложат более 80 его участников. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«В торговой программе фестиваля — 81 участник. Это и индивидуальные предприниматели, и компании, производящие пасхальные сувениры и товары для украшения дома, и благотворительные фонды. В торговых шале гости найдут все для того, чтобы праздник был по-настоящему радостным. Это авторские предметы для украшения дома — необычные пасхальные венки, нарядные скатерти и салфетки, игрушки и свечи ручной работы. А еще  самые разнообразные куличи, творожную пасху, пряники ручной работы и монастырский мед», — приводятся в сообщении слова А. Немерюка.

Он уточнил, что 40% ассортимента фестивальной торговли составят кондитерские изделия, 23% — сувениры, еще 20% придется на продукцию церковных лавок, монастырскую продукцию, 10% — на изделия ручной работы и 7% — на текстильную продукцию.

Ремесленная мастерская «Надежда» представит на площадке на площади Революции более 50 видов декоративных свечей ручной работы  например, в виде пасхального кролика или большого пасхального яйца, украшенного орнаментом. Один из участников торговой программы на Тверской площади — литейная мастерская из Воронежа, которая работает с 1989 г. — представит малые колокола из бронзы (весом от 350 гр. до 4 кг) с изображениями святых или оформленные по мотивам известных картин. На Тверской площади и на ул. Профсоюзная можно будет найти дизайнерскую детскую одежду из натурального льна, рассчитанную на детей от младенческого возраста до пяти лет, а также дизайнерские куклы-«тильды» в точно такой же одежде, под пару. Куклы, изготовленные по старинной технологии (из муки, воды и соли) также предложат на Тверской площади. Специально для «Пасхального дара» мастера сделали сюжетные игрушки фигурки людей с куличами, веточками вербы, пасхальными яйцами в руках. И здесь же посетителям предложат товары из керамики: например, тематические «пасхальные магниты».

В оргкомитете отметили, что благотворительные фонды предложат посетителям приобрести пасхальные сувениры. «К примеру, благотворительный фонд „Содружество“ помогает детям с тяжелой формой эпилепсии. На фестиваль этот фонд привезет авторские игрушки из ткани (пасхальных кроликов, барашков, кукол), а также мыло ручной работы (например, в виде пасхальных яиц), кружевные салфетки и очень вкусные пряники в разноцветной глазури. Все это  работы родителей детишек, которым помогает фонд», — поясняется в материале. А благотворительный фонд «Созвездие добра» предложит посетителям фестиваля поделки воспитанников Зубцовского детского дома из Тверской области . Отмечается, что дети расписали вручную пасхальные яйца, украсили их бисером, связали кулич, а еще смастерили необычный сувенир: велосипед, в котором в корзинке едут веселые цыплята. Кроме того, в шале фонда на Тверской площади посетители найдут 14 разных пасхальных венков, украшенные фигурками цветов и птенчиков.

Фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В 2018 г. мероприятия пройдут с 7 по 15 апреля на 38 площадках, которые откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.