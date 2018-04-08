Мост, ведущий к двум деревням, размыло в Рузском городском округе

Специальную комиссию создали в Рузском городском округе в Подмосковье из-за размытого моста, который ведет к двум деревням, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Рузском городском округе размыло мост, ведущий к деревням Трубицино и Ерденьево. По поручению Главы Рузского городского округа Максима Тарханова в состав комиссии по ликвидации аварийной ситуации вошла заместитель главы администрации округа Владислава Мочалова», — говорится в сообщении.

Как отметил Тарханов, в деревнях, подъезд к которым размыло, порядка 50 домов. На месте работают спасатели, сотрудники «Мосавтодора», в ведении которого находится автодорога.

«Администрация округа окажет все необходимое содействие в проведении работ на данном объекте», — добавил глава округа.