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Мост, ведущий к двум деревням, размыло в Рузском городском округе
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Мост, ведущий к двум деревням, размыло в Рузском городском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специальную комиссию создали в Рузском городском округе в Подмосковье из-за размытого моста, который ведет к двум деревням, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«В Рузском городском округе размыло мост, ведущий к деревням Трубицино и Ерденьево. По поручению Главы Рузского городского округа Максима Тарханова в состав комиссии по ликвидации аварийной ситуации вошла заместитель главы администрации округа Владислава Мочалова», — говорится в сообщении.
Как отметил Тарханов, в деревнях, подъезд к которым размыло, порядка 50 домов. На месте работают спасатели, сотрудники «Мосавтодора», в ведении которого находится автодорога.
«Администрация округа окажет все необходимое содействие в проведении работ на данном объекте», — добавил глава округа.
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