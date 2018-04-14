Медиасубботник провели в Рузском округе на месте первого захоронения Зои Космодемьянской

В Рузском городском округе журналисты и блогеры провели медиасубботник, в рамках которого навели порядок на месте первого захоронения Зои Космодемьянской на краю леса в деревне Петрищево, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В рамках субботника мы привели территорию в порядок — подмели территорию, покрасили ограду места первого захоронения Космодемьянской, отмыли памятную плиту. Решили взять шефство над объектом, в будущем планируем привлечь областной ГУИП к реконструкции данного объекта. Надеемся, что и журналисты областных изданий присоединятся к этой инициативе», — рассказал заместитель главы администрации округа Олег Лобанов

Напомним, что после казни Зои Космодемьянской местные жители прикопали тело Героя Советского Союза на окраине леса в деревне Петрищево. Уже после ее останки были перенесены на Новодевичье кладбище.