В Башкирии оштрафовали главу избиркома, проголосовавшего за себя и сына

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Глава участковой избирательной комиссии в башкирском селе Зилаир, проголосовавший на выборах президента России 18 марта за себя и своего сына, получил штраф в 30 тысяч рублей, а член избиркома, который выдал ему два бюллетеня, оштрафован на 15 тысяч, сообщает пресс-служба ЦИК РФ по итогам проверки в Башкортостане

По одному из случаев подозрения в попытке многократного голосования не подтвердились. Так, «на участке №86 в Уфе было установлено, что избиратель многократно свернув бюллетень, несколько раз пытался втолкнуть его в ящик для голосования», напомнили в пресс-службе ЦИК.

Вместе с тем, просмотр видеозаписи в рамках работы Информационного центра ЦИК с участием главы ведомства Эллы Памфиловой подтвердил, что в руках у гражданина был только один бюллетень, указано в сообщении.

"Что касается второй жалобы относительно УИК №1988 в селе Зилаир, то на видеозаписи можно видеть, как председатель участковой избирательной комиссии Ямил Азнагулов дважды опустил в ящик для голосования избирательный бюллетень. Он проголосовал за себя и своего сына. Территориальная избирательная комиссия Залаирского района обратилась в районную прокуратуру , которая установила факт двойного голосования и соответственно нарушение закона", — цитирует пресс-служба ЦИК слова Шевченко.

Мировой суд Зилаирского района признал главу этого участкового избиркома виновным в совершении административного правонарушения и «подверг его наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», а член участковой комиссии за выдачу двух бюллетеней был оштрафован на 15 тысяч рублей, отмечается в сообщении.