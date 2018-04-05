За что сидел Константин Рокоссовский 

Будущий маршал, а в 1937-м командующий кавалерийским корпусом Константин Рокоссовский был арестован по доносу своего же начальства. Причем и самих доносчиков вскоре тоже «закрыли». Их впоследствии расстреляли как вредителей, а Рокоссовский вышел, отсидев под следствием 2,5 года, и в считанные месяцы влился в высший руководящий состава РККА.
Кто, кому и что настучал?
Летом 1937 года Константин Рокоссовский командовал 5-м кавалерийским корпусом в Забайкальском военном округе. В начале июня наркому обороны СССР Климу Ворошилову от командующего ЗабВО комкора Грязнова и члена Военсовета округа корпусного комиссара Шестакова пришел донос на Рокоссовского. В письме говорилось, что Рокоссовский поляк, надо бы проверить его социальное происхождение. Кроме того, информаторы доносили о наличии в прошлом у Константина Константиновича «тяги на заграничную работу». Также Рокоссовскому приписывали тесную связь с экс-начальником Управления боевой подготовки РККА К. А. Чайковским, который на момент написания доноса был уже 2 недели как арестован.
Как развивались дальнейшие события
Вскоре после получения доноса Константина Константиновича отстранили от командования корпусом, в конце июня Рокоссовский был исключен из партии, а уже в июле его уволили из армии «за служебное несоответствие». В августе того же года комкор К. К. Рокоссовский был арестован и помещен в питерские «Кресты».
В чем его подозревали и обвиняли
Как и большинство военачальников его ранга (да и не только их), арестованных во второй половине 30-х годов, Рокоссовского обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пресловутой 58-й статьей — в измене Родине. Сам К. К. Рокоссовский никого не сдавал (по крайней мере, этот факт ничем документально не подтвержден и никогда не обнародовался со ссылкой на официальные источники). Зато комкора его бывшие сослуживцы, на тот момент уже сидевшие в тюремных застенках, демонизировали вовсю. Тот самый К. А. Чайковский, в прошлом военврач Забайкальского военного округа, с которым Константин Константинович некогда был «в тесной связи», сообщил на следствии, что Рокоссовский в бытность кавалерийским комдивом устроил в своем подразделении форменную антисанитарию, боевую подготовку забросил… Чайковский объединил в своих показаниях в троцкистскую группу и Рокоссовского, и его начальника-доносителя Грязнова. Также посаженный к тому времени экс-начштаба ЗабВО Я. Г. Рубинов причислил Рокоссовского к шпионам. В конечном итоге его с Грязновым и Шестаковым (оба на тот момент уже сидели, и Шестаков в показаниях внес свою лепту в «троцкистское» прошлое Константина Константиновича) хотели объединить в модный тогда «троцкистский блок», нечто вроде нынешней ОПГ, только с политико-террористическим уклоном.
Почему выпустили, а не расстреляли, как остальных?
Существуют многочисленные свидетельства того, что К. К. Рокоссовского во время следствия жестоко пытали — выбивали зубы, ломали ребра, дробили молотком пальцы, неоднократно выводили «на расстрел». Об этом писал и А. И. Солженицын, на всякий случай начавший изложение данной гипотезы с осторожного «говорят, …». Документальных и достоверных данных о пытках будущего маршала на следствии нет. Сам Рокоссовский об этом никогда не упоминал, в его книге «Солдатский долг» повествование начинается сразу с событий весны 1940-го года, когда Константин Константинович после 2,5 лет отсидки «отдыхал с семьей в Сочи» (к слову, до 22 марта он еще сидел в тюрьме). [С-BLOCK] Когда Рокоссовского собрались судить, всех, кто на него наклепал, к тому времени уже расстреляли. Кто-то наплел, что комкора еще до революции завербовал шпион А. Юшкевич, скрывшийся впоследствии в Польше. Но вскоре выяснилось: Юшкевич, героически сражавшийся в Гражданскую, погиб при штурме Перекопа. Сам же Константин Константинович ни в чем себя виновным не признал. Об освобождении подследственного перед Сталиным ходатайствовал С. К. Тимошенко. В конце марта 1940 года Рокоссовского освободили «с прекращением дела». Его сразу же восстановили в партии и в должности, весну Константин Константинович провел с семьей в отпуске. А затем, некоторое время побыв на командных должностях в кавалерии, генерал-майор Рокоссовский в ноябре того же года назначается командиром мехкорпуса. В этой должности он и встретил Великую Отечественную войну.