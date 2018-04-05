За что сидел Константин Рокоссовский

Будущий маршал, а в 1937-м командующий кавалерийским корпусом Константин Рокоссовский был арестован по доносу своего же начальства. Причем и самих доносчиков вскоре тоже «закрыли». Их впоследствии расстреляли как вредителей, а Рокоссовский вышел, отсидев под следствием 2,5 года, и в считанные месяцы влился в высший руководящий состава РККА.

Кто, кому и что настучал?

Летом 1937 года Константин Рокоссовский командовал 5-м кавалерийским корпусом в Забайкальском военном округе. В начале июня наркому обороны СССР Климу Ворошилову от командующего ЗабВО комкора Грязнова и члена Военсовета округа корпусного комиссара Шестакова пришел донос на Рокоссовского. В письме говорилось, что Рокоссовский поляк, надо бы проверить его социальное происхождение. Кроме того, информаторы доносили о наличии в прошлом у Константина Константиновича «тяги на заграничную работу». Также Рокоссовскому приписывали тесную связь с экс-начальником Управления боевой подготовки РККА К. А. Чайковским, который на момент написания доноса был уже 2 недели как арестован.

Как развивались дальнейшие события

Вскоре после получения доноса Константина Константиновича отстранили от командования корпусом, в конце июня Рокоссовский был исключен из партии, а уже в июле его уволили из армии «за служебное несоответствие». В августе того же года комкор К. К. Рокоссовский был арестован и помещен в питерские «Кресты».

В чем его подозревали и обвиняли

Как и большинство военачальников его ранга (да и не только их), арестованных во второй половине 30-х годов, Рокоссовского обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пресловутой 58-й статьей — в измене Родине. Сам К. К. Рокоссовский никого не сдавал (по крайней мере, этот факт ничем документально не подтвержден и никогда не обнародовался со ссылкой на официальные источники). Зато комкора его бывшие сослуживцы, на тот момент уже сидевшие в тюремных застенках, демонизировали вовсю. Тот самый К. А. Чайковский, в прошлом военврач Забайкальского военного округа, с которым Константин Константинович некогда был «в тесной связи», сообщил на следствии, что Рокоссовский в бытность кавалерийским комдивом устроил в своем подразделении форменную антисанитарию, боевую подготовку забросил… Чайковский объединил в своих показаниях в троцкистскую группу и Рокоссовского, и его начальника-доносителя Грязнова. Также посаженный к тому времени экс-начштаба ЗабВО Я. Г. Рубинов причислил Рокоссовского к шпионам. В конечном итоге его с Грязновым и Шестаковым (оба на тот момент уже сидели, и Шестаков в показаниях внес свою лепту в «троцкистское» прошлое Константина Константиновича) хотели объединить в модный тогда «троцкистский блок», нечто вроде нынешней ОПГ, только с политико-террористическим уклоном.

Почему выпустили, а не расстреляли, как остальных?