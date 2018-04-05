Ещё
Социальный центр «Сокольники» признали одним из лучших среди 2178 российских учреждений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Социальный центр «Сокольники» признали одним из лучших среди 2178 российских учреждений 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Согласно рейтингу общественного совета при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, ТЦСО «Сокольники» занял восьмое место среди 2178 аналогичных учреждений России, а также шестое место среди семидесяти московских организаций.
Такие данные огласили в отделе контроля качества оказания социальных услуг.
В течение 2017 года в Территориальном центре социального обслуживания «Сокольники», а также в его филиалах были проведены плановые, перекрестные и внезапные проверки, в ходе которых была выполнена оценка результативности и эффективности работников, а также проинспектировано качество предоставляемых услуг.
После каждого мониторинга специалисты и работники ведомства получали конкретные предложения по улучшению качества работы, которые реализовывались в действия.
По состоянию на апрель текущего года в Территориальном центре социального обслуживания «Сокольники» работают сто девять сотрудников.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
Управа района Сокольники: последние новости
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы можно освятить куличи 7 апреля Стартовала работа по сбору средств для районного празднования Дня Победы Бизнес-коуч научит жителей района управлять временем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус31
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи102
Юлия Скрипаль заговорила414
В России введут новую меру пресечения110
На Украине нашелся танк-мутант112
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение