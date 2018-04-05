Социальный центр «Сокольники» признали одним из лучших среди 2178 российских учреждений

Согласно рейтингу общественного совета при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы , ТЦСО «Сокольники» занял восьмое место среди 2178 аналогичных учреждений России , а также шестое место среди семидесяти московских организаций.

Такие данные огласили в отделе контроля качества оказания социальных услуг.

В течение 2017 года в Территориальном центре социального обслуживания «Сокольники», а также в его филиалах были проведены плановые, перекрестные и внезапные проверки, в ходе которых была выполнена оценка результативности и эффективности работников, а также проинспектировано качество предоставляемых услуг.

После каждого мониторинга специалисты и работники ведомства получали конкретные предложения по улучшению качества работы, которые реализовывались в действия.

По состоянию на апрель текущего года в Территориальном центре социального обслуживания «Сокольники» работают сто девять сотрудников.