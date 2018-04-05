В Уфе на двух участках обнаружили нарушения при подсчете голосов

Так, в ходе выборов президента РФ 18 марта Валиев получил на избирательном участке №413 города Уфы бюллетень и покинул с ним участок, но на следующий день обнаружил, что в итоговом протоколе участковой комиссии число выданных бюллетеней соответствует числу бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования. Аналогичная ситуация имела место и в участковой комиссии №175 Ленинского района Уфы, где Кучеренко испортила бюллетень, но в итоговом протоколе этот недействительный бюллетень не был учтен.

"Мы посмотрели, как шел подсчет голосов на этих избирательных участках. Как выяснилось, в ящике для голосования на участке №413 был обнаружен бюллетень неустановленной формы. УИК ошибочно признала его недействительным, в то время как должна была признать его неустановленным образцом, составить акт и запечатать бюллетень в отдельный конверт", — цитирует пресс-служба ЦИК слова Шевченко.

Он также сообщил, что на участке №175 недействительные бюллетени были погашены. При этом на обоих этих участках «обнаружились и другие нарушения при подсчете голосов, за которые предусмотрена административная ответственность», указано в сообщении. Эти ситуации рассматривались на заседаниях территориальных избиркомов с участием Шевченко. По итогам ТИК Советского и Ленинского районов обратились в районные прокуратуры для правовой оценки ситуации, отмечено в сообщении.

"Вызывает удивление, что ТИК Советского и Ленинского районов до приезда члена ЦИК России дважды рассматривали данные жалобы и не находили нарушений в подсчете голосов", — добавил Шевченко.

Сообщается, что районные прокуратуры, как того требует закон, обратились к прокурору республики Башкортостан с просьбой привлечь председателей двух участковых избирательных комиссий к административной ответственности, и такое согласие было получено. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия.

Представитель ЦИК, как отмечено в сообщении пресс-службы ведомства, предложил журналистам «Эха Москвы» войти в состав какой-либо участковой комиссии при формировании их нового состава, «чтобы посмотреть на работу избирательной системы изнутри».