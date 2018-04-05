Ещё
Замгенсека ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замгенсека ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов более чем в 100 странах. В результате погибли 25 тысяч человек, было ранено 33 тысячи человек», — сказал он. Совокупный экономический ущерб от терактов превысил 90 миллиардов долларов США. «Это серьезная глобальная угроза, которая требует глобального ответа», — отметил он.
В Сирии и Ираке террористические формирования практически уничтожены, но этот регион остается неспокойным, кроме того, разрозненные группы и отдельные боевики просачиваются в другие страны. «Отслеживание их передвижений — очень тяжелый процесс», — подчеркнул Воронков. Весьма беспокойная ситуация с точки зрения угрозы терроризма, по его словам, складывается в Западной Африке. В этой ситуации прагматичное сотрудничество стран-членов ООН, оперативный обмен информацией востребованы как никогда.
Антитеррористическая деятельность, подчеркнул дипломат, это обязанность суверенных государств, в компетенции которых ООН не вмешивается, но всегда готова оказать помощь, если такая просьба последует.
Нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш инициировал реформу антитеррористической деятельности организации, которая сейчас так или иначе ведется в 38 структурах ООН. Одним из шагов в этом направлении стало создание в июне прошлого года Контртеррористического управления, в которое входят представители 30 стран.
В июле этого года управление планирует провести на площадке ООН крупную международную конференцию глав контртеррористических агентств. «Это идея генерального секретаря — собрать людей, которые занимаются контртеррором, провести серьезный обмен мнениями, как улучшить практическую составляющую работы. Повестка дня абсолютно прагматичная — обмен информацией, методологией, опытом противодействия террору», — рассказал Владимир Воронков.
"Это суверенное право определить, кто будет присутствовать на этом мероприятии, но мы рассчитываем, что приедут главы контртеррористических ведомств. Нам важно, чтобы приехали практики", — добавил он и выразил надежду, что в Нью-Йорке состоится деловой разговор, а не «обмен упреками», как это часто бывает в последнее время в системе всемирной организации. «Хотелось бы, чтобы был найден выход на укрепление доверия и практического взаимодействия», — заключил Владимир Воронков.
Российская Газета: последние новости
СЭГЗ потратит более полумиллиарда рублей на техперевооружение Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль Медведев призвал очистить рынок от поддельных товаров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус31
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи95
Юлия Скрипаль заговорила411
В России введут новую меру пресечения109
На Украине нашелся танк-мутант108
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение