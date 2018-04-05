Замгенсека ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов 

«В 2017 году было совершено 11 тысяч терактов более чем в 100 странах. В результате погибли 25 тысяч человек, было ранено 33 тысячи человек», — сказал он. Совокупный экономический ущерб от терактов превысил 90 миллиардов долларов США. «Это серьезная глобальная угроза, которая требует глобального ответа», — отметил он.
В Сирии и Ираке террористические формирования практически уничтожены, но этот регион остается неспокойным, кроме того, разрозненные группы и отдельные боевики просачиваются в другие страны. «Отслеживание их передвижений — очень тяжелый процесс», — подчеркнул Воронков. Весьма беспокойная ситуация с точки зрения угрозы терроризма, по его словам, складывается в Западной Африке. В этой ситуации прагматичное сотрудничество стран-членов ООН, оперативный обмен информацией востребованы как никогда.
Антитеррористическая деятельность, подчеркнул дипломат, это обязанность суверенных государств, в компетенции которых ООН не вмешивается, но всегда готова оказать помощь, если такая просьба последует.
Нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш инициировал реформу антитеррористической деятельности организации, которая сейчас так или иначе ведется в 38 структурах ООН. Одним из шагов в этом направлении стало создание в июне прошлого года Контртеррористического управления, в которое входят представители 30 стран.
В июле этого года управление планирует провести на площадке ООН крупную международную конференцию глав контртеррористических агентств. «Это идея генерального секретаря — собрать людей, которые занимаются контртеррором, провести серьезный обмен мнениями, как улучшить практическую составляющую работы. Повестка дня абсолютно прагматичная — обмен информацией, методологией, опытом противодействия террору», — рассказал Владимир Воронков.
"Это суверенное право определить, кто будет присутствовать на этом мероприятии, но мы рассчитываем, что приедут главы контртеррористических ведомств. Нам важно, чтобы приехали практики", — добавил он и выразил надежду, что в Нью-Йорке состоится деловой разговор, а не «обмен упреками», как это часто бывает в последнее время в системе всемирной организации. «Хотелось бы, чтобы был найден выход на укрепление доверия и практического взаимодействия», — заключил Владимир Воронков.