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«Лучше бы они её ещё раз взорвали»: работники бизнес-центра жалуются на грохот от разбора телебашни
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«Лучше бы они её ещё раз взорвали»: работники бизнес-центра жалуются на грохот от разбора телебашни 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге возле цирка начался разбор цокольного этажа снесённой телебашни. Точнее, его бетонной части — верхнюю кирпичную начали разбирать ещё до демонтажа оставшегося после взрыва 30-метрового куска ствола. Бетон дробят экскаваторы, оборудованные гидравлическими отбойными молотами. И в соседних офисах — тех, что выходят окнами к башне, — жалуются на непрерывный грохот.
«Обращаются к вам сотрудники БЦ «Саммит», которые измучены долбёжкой строительной техники по основанию башни, — написала Е1.RU екатеринбурженка Ирина. — Лучше бы они её ещё раз взорвали. Сколько им придётся её долбить, чтобы разрушить всё основание? Пригнали технику и долбят целый день, работать в офисе невозможно, никакие наушники с музыкой не спасают. Есть у вас возможность уточнить у подрядчиков, сколько они ещё будут так громко долбить? Неужели нет других, более быстрых и тихих, способов разрушить основание? Может, они неправильно взорвали башню, и сразу основание должно было разрушиться?»
Судя по опубликованным ранее схемам сноса, основание не должно было разрушиться при взрыве — его планировали разобрать с помощью экскаваторов. В соответствии с изначальным графиком, на разбор металла и бетона отводится 17 дней. Тем не менее, горожане указывают, что на опорах цоколя уже высверлено множество отверстий — шпуров, куда тоже могут быть заложены патроны с газогенератором для последующего обрушения. Источник в компании «Работы взрывные специальные», впрочем, отмечает, что разрушение основания с помощью газогенератора «пока не планируется».
Гендиректор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий отметил, что работы по демонтажу ведутся в строго отведённое законом время.
— Работы ведутся согласно проекту, окончательно они будут завершены 15 мая. Когда закончится «шумная» фаза, пока сказать сложно. Решение о применении взрыва или направленного обрушения пока не принято, — уточнил Данил Крицкий.
Телебашню снесли 24 марта, её неразрушившийся остаток уронили 1 апреля. На её месте УГМК собирается строить ледовую арену для ХК «Автомобилист». За два дня до взрыва екатеринбуржцы-защитники башни вышли обнять её, а за день — на башню взобрались руферы, которые просидели на вершине 9 часов.
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