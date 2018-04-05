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Президент Киргизии пообещал не допустить семейно-кланового правления в стране
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Президент Киргизии пообещал не допустить семейно-кланового правления в стране 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом он сказал 5 апреля на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих семьи людей, погибших и пострадавших в ходе Апрельской революции 2010 года, сообщают местные информагентства.
«Вы были среди тех, кто ценой своей жизни спас страну от гибели. Стояли в тот день на площади Ала-Тоо под пулями, смотрели смерти в глаза. Вы проявили волю и мужество. Ваш подвиг будет вечно жить в памяти народа», — подчеркнул президент.
Обращаясь к участникам революции, Жээнбеков заявил: «Как человек, который стоял у истоков борьбы с семейно-клановым режимом, знаю, какой тяжёлой ценой досталась народная победа в апреле 2010 года. И я, как президент, гарантирую, что не допущу повторения в стране семейно-кланового правления. Знаю, многие хотят, чтобы в стране вновь превалировали интересы отдельных групп политиков, но я этого никогда не допущу».
Участники встречи выразили поддержку президенту и его действиям по борьбе с коррупцией и развитию регионов страны.
Революция произошла 7 апреля 2010 года на волне антиправительственных выступлений, охвативших страну из-за крайне низкого уровня жизни на фоне жёсткой борьбы за власть между кланами Севера и Юга республики. В тот день в Бишкеке погибли более 80 человек и около 1,6 тысячи пострадали. Тогдашний президент Курманбек Бакиев и премьер-министр Данияр Усенов бежали из страны, впоследствии заочно осуждены к пожизненному заключению. Оба, по данным киргизских СМИ, проживают в Белоруссии.
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