Президент Киргизии пообещал не допустить семейно-кланового правления в стране

Об этом он сказал 5 апреля на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих семьи людей, погибших и пострадавших в ходе Апрельской революции 2010 года, сообщают местные информагентства.

«Вы были среди тех, кто ценой своей жизни спас страну от гибели. Стояли в тот день на площади Ала-Тоо под пулями, смотрели смерти в глаза. Вы проявили волю и мужество. Ваш подвиг будет вечно жить в памяти народа», — подчеркнул президент.

Обращаясь к участникам революции, Жээнбеков заявил: «Как человек, который стоял у истоков борьбы с семейно-клановым режимом, знаю, какой тяжёлой ценой досталась народная победа в апреле 2010 года. И я, как президент, гарантирую, что не допущу повторения в стране семейно-кланового правления. Знаю, многие хотят, чтобы в стране вновь превалировали интересы отдельных групп политиков, но я этого никогда не допущу».

Участники встречи выразили поддержку президенту и его действиям по борьбе с коррупцией и развитию регионов страны.