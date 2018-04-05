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Строительство второй очереди газомагистрали до курорта Теберда начнется в этом году
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Строительство второй очереди газомагистрали до курорта Теберда начнется в этом году 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 5 апреля. /ТАСС/. Компания «Газпром» в этом году планирует приступить к строительству второй очереди магистрали Карачаевск -Теберда, ввод которой в перспективе позволит обеспечить природным газом известные курорты Теберда и Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщил в четверг ТАСС гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» Сергей Москаленко.
"В первом полугодии 2018 года «Газпром» планирует возобновить работы в тебердинском направлении и приступить к реализации второй очереди строительства магистрали Карачаевск -Теберда. Реализация данного проекта позволяет с перспективой смотреть на газификацию горнолыжного курорта Домбай, который сегодня переживает новый этап развития", — сказал Москаленко.
Он отметил, что в связи с интенсивным развитием туристической индустрии в Карачаево-Черкесии в зоне особого внимания газовой отрасли находится обеспечение голубым топливом курортных и рекреационных зон республики.
Строительство первой очереди газопровода Карачаевск -Теберда началось в 2012 году и завершилось в 2015, проложили 23 км газопровода. «Вторая очередь предусматривает строительство более 24 км от аула Нижняя Теберда до города Теберда», — пояснил собеседник агентства.
По словам Москаленко, в республике до 2020 года предусмотрено строительство еще девяти объектов в рамках программы газификации регионов России, которая реализуется в КЧР с 2009 года. В том числе в зонах рекреации, это газопровод Новая Теберда — Учкулан с отводами на поселок Эльбрусский, аулы Карт-Джурт, Хурзук, Верхний Учкулан. «Строительство газопровода позволит обеспечить природным газом населенные пункты в Учкуланском ущелье в Карачаевском районе. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы», — добавил эксперт.
Всего с 2009 года «Газпром» инвестировал в развитие газораспределительной системы КЧР 2,19 млрд рублей. В частности, построили четыре крупных объекта в Усть-Джегутинском, Зеленчукском и Урупском районах республики.
Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 81,2%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.
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