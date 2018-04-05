Старший помощник капитана задержанного российского судна «Норд» рассказал об остановке на корабле 

Старший помощник капитана задержанного Украиной судна «Норд» Юрий Савельев рассказал об обстановке на корабле, сообщает kp.ru.
«Да, ребята, тяжеловато. Сейчас хоть продукты завозят, спасибо адвокатам», — заявил он.
По его словам, моряки держатся вместе и не сдаются, и ни у кого не было мысли отказаться от гражданства.
Супруга старпома Татьяна Савельева, со своей стороны, рассказала об «ужасных» условиях.
«На берег спускаться не разрешают, рыба — почти шесть тонн улова — гниёт на жаре», — пояснила она.
Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием российского судна «Норд».