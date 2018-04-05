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Старший помощник капитана задержанного российского судна «Норд» рассказал об остановке на корабле
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Старший помощник капитана задержанного российского судна «Норд» рассказал об остановке на корабле 

RT на русском 1 час назад
Старший помощник капитана задержанного Украиной судна «Норд» Юрий Савельев рассказал об обстановке на корабле, сообщает kp.ru.
«Да, ребята, тяжеловато. Сейчас хоть продукты завозят, спасибо адвокатам», — заявил он.
По его словам, моряки держатся вместе и не сдаются, и ни у кого не было мысли отказаться от гражданства.
Супруга старпома Татьяна Савельева, со своей стороны, рассказала об «ужасных» условиях.
«На берег спускаться не разрешают, рыба — почти шесть тонн улова — гниёт на жаре», — пояснила она.
Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием российского судна «Норд».
RT на русском: последние новости
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