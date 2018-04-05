Старший помощник капитана задержанного российского судна «Норд» рассказал об остановке на корабле

«Да, ребята, тяжеловато. Сейчас хоть продукты завозят, спасибо адвокатам», — заявил он.

По его словам, моряки держатся вместе и не сдаются, и ни у кого не было мысли отказаться от гражданства.

Супруга старпома Татьяна Савельева , со своей стороны, рассказала об «ужасных» условиях.

«На берег спускаться не разрешают, рыба — почти шесть тонн улова — гниёт на жаре», — пояснила она.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием российского судна «Норд».