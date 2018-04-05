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Мать Ксении Собчак заподозрили в симуляции работы сенатором
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Мать Ксении Собчак заподозрили в симуляции работы сенатором 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Публицист и видеоблогер Руслан Осташко приступил к изучению деятельности члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой и обнаружил, что изучать в вопросе, собственно, нечего: сенатора как минимум год не видели в регионе, который она представляет в Совфеде, а оценить ее деятельность не берется даже глава Республики Тыва.
Повышенный интерес Осташко к персоне Нарусовой появился после предложения сенатора законодательно приравнять сталинизм к нацизму.
«Не очень адекватное предложение», — комментирует инициативу Осташко в своем новом видео, в котором публицист пытается найти хоть какие-нибудь результаты деятельности сенатора в Тыве.
Напомним, инициатива сенатора Нарусовой основана на идее «провести суд над КПСС по аналогии с Нюрнбергским трибуналом». «Даже если такой закон не будет принят, сам факт его обсуждения поможет объяснить россиянам, что сталинизм ничем не отличается от гитлеризма», — говорила член Совфеда.
Эксперты отреагировали на инициативу Нарусовой скептически: глава фонда «Историческая память» Александр Дюков отметил, что предложение сенатора абсолютно нереализуемое, поскольку оно с практической точки зрения вступает в противоречие с национальными интересами России, а с идеологической — является попыткой сравнить круглое и квадратное.
Эту инициативу не поддержат в первую очередь те ведомства, которые отвечают не за какие-то там высоколобые идеологические концепции, а которые занимаются практической политикой, например МИД. Потому что осуждение сталинизма автоматически означает сдачу позиций России на международной арене в таких областях, как положение русскоязычных жителей бывших советских республик; признание того, что Прибалтика была оккупирована Советским Союзом и так далее, продолжил эксперт.
Признание тождества сталинизма и нацизма для России будет иметь такие же катастрофические последствия, как собственно распад СССР, подчеркнул Дюков.
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