Мать Ксении Собчак заподозрили в симуляции работы сенатором

Повышенный интерес Осташко к персоне Нарусовой появился после предложения сенатора законодательно приравнять сталинизм к нацизму.

«Не очень адекватное предложение», — комментирует инициативу Осташко в своем новом видео, в котором публицист пытается найти хоть какие-нибудь результаты деятельности сенатора в Тыве.

Напомним, инициатива сенатора Нарусовой основана на идее «провести суд над КПСС по аналогии с Нюрнбергским трибуналом». «Даже если такой закон не будет принят, сам факт его обсуждения поможет объяснить россиянам, что сталинизм ничем не отличается от гитлеризма», — говорила член Совфеда.

Эксперты отреагировали на инициативу Нарусовой скептически: глава фонда «Историческая память» Александр Дюков отметил, что предложение сенатора абсолютно нереализуемое, поскольку оно с практической точки зрения вступает в противоречие с национальными интересами России , а с идеологической — является попыткой сравнить круглое и квадратное.

Эту инициативу не поддержат в первую очередь те ведомства, которые отвечают не за какие-то там высоколобые идеологические концепции, а которые занимаются практической политикой, например МИД . Потому что осуждение сталинизма автоматически означает сдачу позиций России на международной арене в таких областях, как положение русскоязычных жителей бывших советских республик; признание того, что Прибалтика была оккупирована Советским Союзом и так далее, продолжил эксперт.

Признание тождества сталинизма и нацизма для России будет иметь такие же катастрофические последствия, как собственно распад СССР, подчеркнул Дюков.