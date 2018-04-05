Подозреваемый в отравлении сотрудников таганрогского авиазавода отправлен под домашний арест

Таганрогский городской суд санкционировал домашний арест на два месяца 37-летнего местного жителя Владислава Шульги, который подозревается в массовом отравлении таллием

сотрудников авиационного завода имени Бериева. Об этом сообщает агентство

со ссылкой на представителя суда в Ростовской области

Как стало известно из материалов уголовного дела, представленных суду, Шульга уже полностью сознался в содеянном и признал свою вину. Агентство отмечает, что мотивом для совершения преступления стал конфликт мужчины с одним из коллег.

Ранее СМИ писали

о том, что таким образом Шульга мстил юристу завода Сагилю Махмудову. В октябре 2017 года Шульга попал в ДТП, врезавшись в автомобиль Махмудова, и скрылся с места происшествия. Юрист обратился в полицию, и Шульгу через суд 27 ноября лишили прав, а уже в середине декабря у сотрудников завода стали появляться симптомы отравления, указывал портал Mash.

При этом источник ТАСС правоохранительных органах Ростовской области сообщил, что подозреваемый в отравлении сотрудников завода сыпал таллий в кулер с водой, которым пользовались его коллеги.

Работники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева в январе 2018 года начали массово обращаться с жалобами на ухудшение состояния здоровья и боль в мышцах и суставах. Всего к медикам обратились 37 человек, факт отравления подтвержден у 28, большинство из них было госпитализировано, степень отравления оказалась легкой.

Пострадавшие рассказали, что после отравления таллием у них ухудшилось зрение, начали выпадать волосы, наблюдается тремор рук, изменение цвета лица, сильные боли. У некоторых онемели нижние конечности, что лишило их возможности самостоятельно передвигаться.

По факту отравления сотрудников ТАНТК таллием было возбуждено

уголовное дело

по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека).

Руководство ТАНТК заявляло, что таллий не используется на производстве, и отравление носит бытовой характер. «По всей видимости, отравление имело в основе бытовой конфликт», —

сообщили

в марте на предприятии.