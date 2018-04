Турецкая малышка примерила звездные наряды. Из бумаги и мусора (ФОТО)

Новой звездой соцсетей стала маленькая девочка из турецкой Антальи . Стефани всего четыре года, а она уже снискала славу заядлой модницы. Малышка фотографируется в копиях нарядов знаменитостей, сделанных из подручных материалов, сообщает The Sun.

Николь Кидман, Необычные наряды создает мама юной модели — 32-летняя Алевтина Чаглар. Одежду она конструирует, в частности, из мешков для мусора, бумаги и пузырчатой пленки. Стефани уже сделала фотосессии в образах Рианны, Бьорк, Риты Оры, Ники Минаж и Кэти Перри. Теперь в планах у нее примерить платья Дженнифер Лопез Леди Гаги и Бейонсе.

Hello to all our new followers!? please check? @seasunstefunny 各位亲爱的在中国及台湾的朋友们,我们帐号因为之前被盗用,现在已经可以顺利再次使用,请各位喜爱我们的朋友们继续关注我们,请关注 @seasunstefunny Meus amores do Brasil? Após a minha conta ter sido hackeada, perdemos muitos seguidores brasileiros. Ficaríamos muito felizes se vocês nos seguissem nessa nova conta também @seasunstefunny. Beijos carinhosos!❤️?

23 Янв 2018 в 8:36 PST @bjork or @seasunstefunny? Who wore it better? #dressingup #ahStefani #bjork #redcarpet

8 Янв 2018 в 11:29 PST Happy New Year?

31 Дек 2017 в 9:29 PST «Когда Стефани позирует, я счастлива. И ей это тоже очень нравится. После каждой съемки она обязательно проверяет, достаточно ли она похожа на знаменитость», — рассказала мастерица.

На изготовление каждого платья уходит всего несколько минут.

Stefani @seasunstefunny vs. Rita Ora @ritaora Who wore it better? Подписывайтесь на наш основной аккаунт @seasunstefunny #ahStefani

29 Мар 2018 в 8:54 PDT Напомним, ранее в США конкурс красоты среди инвалидов выиграла 15-летняя девочка весом в 172 килограмма.

