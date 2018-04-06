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Дети из 58 регионов России создают свои проекты в «Смене»
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Дети из 58 регионов России создают свои проекты в «Смене» 

АиФ — Юг 46 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В Медиафоруме молодых журналистов принимают участие представители детских и молодежных СМИ: лидеры и активисты детских и молодежных пресс-центров, лауреаты и победители медиафестивалей, региональных, окружных, федеральных конкурсов по журналистике, победители олимпиад по русскому языку и литературе.
Светлана Байкина из Краснодарского края уже практикуется в качестве юнкора в районной газете и является главным редактором школьной газеты. Она поделилась, что в «Смене» хочет получить практический опыт и новые знания.
«Впечатления просто потрясающие, мне все понравилось, прочувствовала ту атмосферу, которая царит в «Смене», и поняла, насколько у нас огромная страна, которой мы все гордимся. На Медиафоруме я хочу научиться работать с камерой, снимать репортажи, писать статьи и создавать качественный контент», — рассказывает она.
Заместитель руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Сергей Пикулин отметил важность профориентации молодежи в области журналистики.
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