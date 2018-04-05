В Чебоксарах наградили победителей конкурса социальной рекламы «Пристегнись, Чувашия!» 

Одним из организаторов конкурса выступил отдел ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары.
Конкурс проводился по трем номинациям: лучший социальный видеоролик; лучший социальный аудиоролик; лучшая печатная социальная реклама (плакаты, листовки, билборды). Всего было прислано более 80 работ.
Лучшими в конкурсе были признаны работы: МБДОУ «Детский сад № 55» города Чебоксары; МБОУ «СОШ № 47» города Чебоксары; Васильевой Софии (МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков» города Новочебоксарск); Екатерины Степановой; Ильи Андреева; МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары; Светланы Петровой (Тузисярмусская сельская библиотека Вурнарского района); Юлии Петровой из МБОУ «СОШ № 47» города Чебоксары и МБОУ «Гимназия № 8» города Шумерля.
Лучшие работы будут использованы в качестве наглядной агитации по тематике безопасности дорожного движения на улицах г. Чебоксары, звучать на радиостанциях республики.