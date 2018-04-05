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В Чебоксарах наградили победителей конкурса социальной рекламы «Пристегнись, Чувашия!»
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В Чебоксарах наградили победителей конкурса социальной рекламы «Пристегнись, Чувашия!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
Одним из организаторов конкурса выступил отдел ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары.
Конкурс проводился по трем номинациям: лучший социальный видеоролик; лучший социальный аудиоролик; лучшая печатная социальная реклама (плакаты, листовки, билборды). Всего было прислано более 80 работ.
Лучшими в конкурсе были признаны работы: МБДОУ «Детский сад № 55» города Чебоксары; МБОУ «СОШ № 47» города Чебоксары; Васильевой Софии (МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков» города Новочебоксарск); Екатерины Степановой; Ильи Андреева; МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары; Светланы Петровой (Тузисярмусская сельская библиотека Вурнарского района); Юлии Петровой из МБОУ «СОШ № 47» города Чебоксары и МБОУ «Гимназия № 8» города Шумерля.
Лучшие работы будут использованы в качестве наглядной агитации по тематике безопасности дорожного движения на улицах г. Чебоксары, звучать на радиостанциях республики.
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