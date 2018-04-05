В Чебоксарах наградили победителей конкурса социальной рекламы «Пристегнись, Чувашия!»

Одним из организаторов конкурса выступил отдел ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары.

Конкурс проводился по трем номинациям: лучший социальный видеоролик; лучший социальный аудиоролик; лучшая печатная социальная реклама (плакаты, листовки, билборды). Всего было прислано более 80 работ.

Лучшие работы будут использованы в качестве наглядной агитации по тематике безопасности дорожного движения на улицах г. Чебоксары, звучать на радиостанциях республики.