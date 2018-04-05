Орлова пригласила хейтера в ресторан, чтобы доказать отсутствие

Женщина-блогер заподозрила певицу в силиконе.

С потеплением весеннее обострение наблюдается в наших современных реалиях интернета и соцсетей и у хейтеров. Каждая знаменитость спасается от них как может. Кто-то, как Анастасия Волочкова , закрывает комментарии под постами, способными вызвать зависть, кто-то, как Наталья Водянова , напротив, ведет кропотливую переписку со злопыхателями, в сотый раз объясняя одно и то же. А вот поступок Ольги Орловой нас удивил.

Она не побоялась вызвать свою обидчицу… нет, не на виртуальную дуэль, от которых все устали, а на ужин в ресторан!

Дело в том, что недавно в сети певица наткнулась на довольно нелестную статью о себе, автор которой обвиняла ее во лжи. Длинный текст сводился к тому, что знаменитость прибегала к услугам пластических хирургов, а сама уверяла в одном из интервью, что подумает об этом лет через 10, если в этом будет необходимость. Ольга привела полный текст статьи, выложила фото блогера и написала ей пронзительный ответ на своей странице в Instagram.

«Тут прочла про себя и свое лицо статейку одного блоггера… Не скрою, была удивлена не столько ее бредовым содержанием, сколько ненавистью, которой был пропитан этот текст… У меня давно выработался иммунитет к людям, копающимся во мне и моей внешности, к хейтерам, и тем кто считает своим долгом написать мне какую-то гадость под каждым постом… Но сегодня хочу ответить… Уважаемая Елена! Я приглашаю Вас в любой ресторан города Москвы на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить мое лицо на предмет уколов, филлеров и швов. Если Вы найдете на моем «плоском от природы, как блин, лице — бильярдные шары скул, раздутые губы» и прочее, то ровно на следующий день Вы сможете написать про меня что-нибудь еще более разгромное, чем это. Давайте согласуем время и место, и проведем с Вами этот незабываемый вечер вдвоем!» — пригласила на мировую девушку Орлова.

Вот это достойный ответ! Надо отметить, что пост сопровождался настолько обворожительным фото — Ольга чудо как стройна и хороша в коротком платье, особенно подчеркивающем ее безупречные ноги, что все становится ясно и без всяких походов в ресторан. И вообще, как бы этот призыв не сыграл с ней опасную шутку: боимся, кто-то еще наверняка захочет нарваться каким-нибудь нелицеприятным высказыванием о звезде на ужин с ней!

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