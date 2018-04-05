Здание телеканала «Звезда» отдадут медиахолдингу Минобороны

Как говорится в документе, в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы вносится здание (10,3 тысячи квадратных метров) и земельный участок (0,35 гектара), расположенные по адресу: Москва, проспект Мира, 126.

По этому адресу находится подконтрольная Минобороны телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда».

Как указывается в распоряжении, подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал ОАО «Творческое объединение „Красная звезда“, которое управляет медиаактивами Минобороны.