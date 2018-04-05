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Здание телеканала «Звезда» отдадут медиахолдингу Минобороны
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Здание телеканала «Звезда» отдадут медиахолдингу Минобороны 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Правительство России планирует приватизировать расположенное на проспекте Мира в Москве здание телеканала «Звезда» и передать его компании, управляющей медиахолдингом Минобороны, следует из распоряжения кабмина, опубликованного в четверг на официальном сайте правовой информации.
Как говорится в документе, в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы вносится здание (10,3 тысячи квадратных метров) и земельный участок (0,35 гектара), расположенные по адресу: Москва, проспект Мира, 126.
По этому адресу находится подконтрольная Минобороны телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда».
Как указывается в распоряжении, подлежащее приватизации имущество планируется к внесению в уставный капитал ОАО «Творческое объединение „Красная звезда“, которое управляет медиаактивами Минобороны.
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