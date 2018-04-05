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ФАС вскрыла картель среди поставщиков продуктов в соцучреждения Башкирии
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ФАС вскрыла картель среди поставщиков продуктов в соцучреждения Башкирии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В нарушениях антимонопольщики заподозрили ООО «Сластена» и АО «Уфимское хлебообъединение „Восход“: предполагается, что они решили поддержать цены на торгах в сфере оказания услуг по соцпитанию, сообщает пресс-служба Башкортостанского УФАС.
И „Сластена“, и „Восход“ неоднократно становились участниками аукционов по поставке продуктов в школы, детсады, больницы.
УФАС возбудило дело.
Отметим, что нарушения на рынке организации питания происходят довольно часто. Так, в Свердловской области картельные сговоры раскрывают регулярно. Кроме того, бизнесмены жалуются, что власти используют объединенные закупки: фактически это означает допуск к тендеру лишь крупных поставщиков.
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