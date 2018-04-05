Соцстрах отправляет курян в санатории

В этом году в местных здравницах Краснодарского и Ставропольского краев отдохнут 1,4 тыс. получателей набора социальных услуг

Как отметили в Курском отделении Фонда социального страхования , на данный момент проводится процедура закупок путевок, которая завершится к середине апреля.