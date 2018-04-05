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Соцстрах отправляет курян в санатории
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Соцстрах отправляет курян в санатории 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В этом году в местных здравницах Краснодарского и Ставропольского краев отдохнут 1,4 тыс. получателей набора социальных услуг
Как отметили в Курском отделении Фонда социального страхования, на данный момент проводится процедура закупок путевок, которая завершится к середине апреля.
— Обеспечение будет производиться в соответствии со строгой очередностью, определяемой датой постановки на учёт и профилем заболевания, — сообщила управляющий региональным управлением Фонда Нина Ткачёва. — Каждый курянин, чья очередь уже подошла, будет своевременно проинформирован о выделении путёвки письмом.
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