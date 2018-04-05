Джон Красински доказывал таможеннику, что женат на Эмили Блант

Комичный случай произошел недавно на лондонской таможне с актером Джоном Красински . Артиста не узнали. Сначала Красински пришлось объяснять, что он актер, известный по американскому ремейку британского телешоу «Офис». Затем Красински объяснил, что приехал навестить свою жену. На это таможенник ответил: «Вы? Вы? Вы женаты на Эмили Блант ». В итоге, с трудом, но Джону все-таки поверили. Напомним, Красински и Блант женаты с 2010 года.

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