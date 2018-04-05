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Джон Красински доказывал таможеннику, что женат на Эмили Блант
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Джон Красински доказывал таможеннику, что женат на Эмили Блант 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Комичный случай произошел недавно на лондонской таможне с актером Джоном Красински. Артиста не узнали. Сначала Красински пришлось объяснять, что он актер, известный по американскому ремейку британского телешоу «Офис». Затем Красински объяснил, что приехал навестить свою жену. На это таможенник ответил: «Вы? Вы? Вы женаты на Эмили Блант». В итоге, с трудом, но Джону все-таки поверили. Напомним, Красински и Блант женаты с 2010 года.
12 апреля в российский прокат выходит совместная картина супругов «Тихое место». Это история одной семьи, которая проживает на небольшой уединенной ферме в американской глубинке. Главные герои живут в доме, наполненном монстрами, реагирующими на любой звук. Семья разучила набор жестов, чтобы общаться без звуков.
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