Покаяние о фейках: как бывший охранник Березовского стряпал компрометирующие материалы на Володина

Зло господин Соколов натворил большое. По желанию заказчика он искал, а когда не находил, то просто выдумывал компромат на жертв, стараясь уложить вымышленные факты в как можно более достоверную историю, которой поверили бы люди. К примеру, за очень большие деньги Соколов подготовил компрометирующую тогда заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина переписку замначальника управления по внутренней политике Тимура Прокопенко и некоего украинского политолога, в которой как раз и озвучивались нужные заказчику «факты», которые должны были привести к отставке Володина. Достоверность, если вообще о ней можно говорить в контексте деятельности Соколова, обеспечивалась сообщениями, что переписка выкуплена у хакеров, а значит — правдива.

К счастью, сфабрикованные материалы против Володина и Прокопенко до стадии публикации в прессе не дошли, но лишь потому, что у экс-охранника и создателя компании «Аналитика и безопасность» испортились отношения с заказчиком, которого в своём письме арестант называет видным политическим деятелем.

Издание «Волга-Каспий» достаточно подробно разобрало это историю, и предложила своим читателям имя возможного заказчика. Конечно, ссылаясь при этом на анонимные и не очень телеграм-каналы, но прозвучало имя Франца Клинцевича , который-де и вёл переговоры с Соколовым. В это сложно поверить. Не очень верит и депутат Госдумы Николай Панков, хотя и признавая, что господин Клинцевич бывал резок в разговорах с Володиным: «Он много лет был рядом, работал с нами. Но как такое возможно? Если это так, то у меня нет оправданий для этого „поступка“. Может быть, было давление на детей? Замечу, бывало, что он был резок в разговоре с Володиным, порой даже зол».

Издание отмечает, что господин Клинцевич в своё время заканчивал Военно-Политическую академию имени Ленина, а также курсы офицеров-политработников, так что навыки организации определенных информационных кампаний у него наверняка присутствуют. Интерес вызывает и то, зачем, если это был действительно он, ему был нужен компромат на Володина, ведь претендовать на его должность он просто не мог. Но, указывает СМИ, дьявол кроется в деталях.

Известно, что сын Клинцевича — Андрей — трудится в аппарате полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича . Самого же Бабича прочили в послы РФ на Украине , но не сложилось, хотя, уверены многие, амбиции у человека остались. По некоторым слухам, нынешний полпред в ПФО обещал сенатору Клинцевичу своё кресло после ухода на повышение. Об этом активно писали нижегородские информ-порталы. Словом, история такая запутанная. Но и политические интриги бывают именно такими.

Кстати, ещё одна деталь относительно ПФО. Соколов в своём письме указывает, что работал против руководства одного из крупнейших химических предприятий России — «Тольяттиазота» , которое располагается в округе господина Бабича, но, опять же, заказчиков Соколов пока не называет. Регион богатый, тут много влиятельных людей и крупных предприятий.

Сам Соколов некогда бравировал, что одно лишь перечисление тех, кто находится у него «под колпаком», займет половину газетной полосы. Осталось только назвать имена заказчиков, если господин Соколов действительно решил покаяться.