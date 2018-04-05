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Глава Росреестра рассказала, будет ли у «дачной амнистии» конец
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Глава Росреестра рассказала, будет ли у «дачной амнистии» конец 

Российская Газета 1 час назад
— 1 марта заканчивалось применение отдельных статей закона, которые говорили, что на индивидуальный жилой дом можно оформить право без ввода его в эксплуатацию. Сейчас эти нормы продлили, они будут действовать до 1 марта 2020 года. Мы бы хотели пойти дальше. Давайте вообще уйдем от разрешительного порядка оформления бытовой недвижимости граждан, пусть это будет уведомительный порядок. Вы закончили строительство своего дома, сообщите об этом муниципалитету. Муниципалитет от вашего имени обратится к в Росреестр, и сам пакет документов направит нам для регистрации права на этот объект. Не нужно вводить в эксплуатацию, бегать по градостроительным комиссиям, тратить кучу времени и сил на сбор дополнительных бумаг, для того, чтобы этот дом легализовать. Ведь многих еще останавливает забюрократизированный процесс. Соответствующие правительственные поправки уже внесены в Госдуму и приняты в первом чтении в декабре 2017 года.
Полностью интервью главы Росреестра Виктории Абрамченко читайте в номере РГ за 06.04.2018
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