«Снова наш дедушка отправляется в плавание»: замурованный в лед дом ветерана тыла затопило

85-летний ветеран тыла Василий Черепанов из поселка Курашим снова спасает свой дом. Ранее — по словам жильцов, из-за коммунальной аварии — здание сначала затопило, а потом все превратилось в лед. Застыли пчелиные ульи, погибли пчелы. В дровянике и погребе воды было по колено — глубиной до 25 сантиметров. Дрова сначала размокли, а потом превратились в ледяные булыжники. Из застывшего обледеневшего погреба ветеран выносил свои запасы с огорода, но все спасти не успел. Водой затопило сени. Мебель оказалась вморожена в лед.

С наступлением весны каток растаял, но теперь дом ветерана затопило — растаял весь лед, который в нем был.

— Снова наш дедушка отправляется в «плаванье». Лед растаял… Теперь остается только грести веслами, — грустно шутит внучка ветерана Светлана Копылова

Как рассказала 59.ru жена ветерана, воды много.

— Вода стоит в огороде, в ульях, туалете, дровянике, погребе, — рассказала пожилая женщина. — Сегодня приехал экскаватор, сейчас пытаются убрать воду.

Сейчас в доме ветерана ведутся работы. Как сообщил 59.ru начальник управления земельно-имущественных отношений Кукуштанского поселения Александр Языков, 5 апреля туда выехала техника.

— Люди уже работают, — пояснил собеседник. — Вода пошла на спад.

При этом Александр Языков отметил, что в прошлый раз дом ветерана затопило не из-за коммунальной аварии. Причиной потопа он назвал ручей, который проходит вблизи дома. Однако сами жильцы с этим не соглашаются — ручей там был и раньше, а затопило впервые в этом году, в феврале.

Корреспонденты 59.ru ранее приезжали к ветерану и показывали последствия потопа.