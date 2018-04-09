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Дуэйн Джонсон подтвердил конфликт с Вином Дизелем на съемках «Форсажа»
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Дуэйн Джонсон подтвердил конфликт с Вином Дизелем на съемках «Форсажа» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Одна из самых кассовых кинофраншиз и хлеб кинокомпании Universal — «Форсаж» — действительно переживает непростые времена и может претерпеть значительные изменения. О конфликте Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля говорят уже не первый месяц, однако впервые сам «Скала» подтвердил эти слухи в интервью Rolling Stone. Конфликт двух актеров начался еще в 2016 году во время съемок восьмой части «Форсажа». Джонсон подтвердил, что он и Вин Дизель снимались в фильме отдельно, а для их общей сцены был использован монтаж. «У нас было несколько важных бесед, и я понял, что наш подход и видение процесса съемок кардинально различаются. Не знаю, будем ли мы еще когда-нибудь сниматься вместе, но я благодарен ему за то, что разъяснил мне свою позицию», — говорит Джонсон. Актер добавил, что пока не уверен, снимется ли в следующей части франшизы, поскольку готовится к спин-оффу «Форсажа» вместе с Джейсоном Стэйтемом.
попкорнnews
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