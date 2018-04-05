Объясняем на пальцах: бизнес освободят от штрафов за взятки чиновникам. Можно ли теперь стучать на коррупционеров без опаски?

Раз Компании, которые помогут следствию ловить взяточников, будут освобождены от штрафов за коррупционные преступления, — соответствующий законопроект внес в Госдуму президент Владимир Путин . Компании-взяткодатели будут освобождены от штрафа, если содействовали следствию; для компаний, у которых коррупция стала частью корпоративной политики, жизнь усложнится: документ также предлагает по ходатайству прокурора арестовывать имущество бизнеса, давшего взятку. Речь идет только о российских чиновниках — новшества не распространяются на взятки госслужащим других стран или сотрудникам международных компаний.

Два Изменения касаются юридических лиц — для физических подобная норма действовала и раньше. Сейчас дача взятки наказывается трехкратным, а если ее размер превышает 25 тыс. рублей — стократным штрафом и конфискацией незаконно переданного имущества. Ответственность для бизнеса (то есть для юридических лиц) — административная, по статье 19.28 КоАП. Для физических лиц действуют статьи 290 и 291 УК РФ (Получение и дача взятки) со штрафами до 4 млн рублей и лишением свободы до 15 лет.

Три В Национальном антикоррупционном комитете отмечают, что в 2017 году средняя сумма взятки в России составила 2,1 млн рублей (против 424 тыс. в 2016 году). Также выросло и количество дел о взятках против юридических лиц: 503 дела в 2017 году против 479 в 2016. Пресса регулярно сообщает о задержании предпринимателей за дачу взяток в сотни тысяч и миллионы рублей. В Кемеровской области под суд пошел предприниматель, договорившийся с главой местной администрации об аренде земли без торгов за 350 тыс. рублей. В Питере арестовали замгендиректора компании «СтройЭлектроМонтаж-5», который, по версии следствия, передал 20 млн рублей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну — чиновник обещал отдать компании выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. В Саратове бизнесмен был арестован за то, что передал сотруднику ФСБ взятку в 1 млн рублей за помощь в решении спора с другой компанией.

Четыре

Порадуются те компании, которые и так борются с коррупцией. Попавшаяся на взятке компания не только получает штраф, но и, что гораздо страшнее, попадает в спецреестр Генпрокуратуры . А это влечет за собой, в том числе, недопуск к участию в крупных гостендерах. Бывают ситуации, когда взятку инициирует не компания, а сотрудник, желающий продвинуться по службе, — например, менеджер получает задание как можно скорее зарегистрировать земельный участок в Росреестре и предлагает чиновнику взятку в 20-30 тыс. рублей. Его привлекают к ответственности, но «попадает» и вся компания — получает штраф и место в реестре Генпрокуратуры, объяснил Inc. глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов . Изменения позволят юрлицам активнее доказывать свою непричастность к коррупционным платежам работников, считает управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и партнеры» Александр Железников, — причем неважно, задержан сотрудник следствием с поличным или полиции его сдал начальник.

Новшества никак не скажутся на компаниях, для которых коррупция — способ существования. Особенно много таких в секторе IT, отмечает Кабанов: компании часто выигрывают конкурсы за счет договоренностей с чиновниками о согласовании техзаданий за откаты.

Пять

До сих пор компании особенно не торопились сообщать о вымогательстве чиновников: ведь если физическое лицо, давшее или получавшее взятки, освобождалось от ответственности при содействии следствию, то с юридических лиц, даже «сдавших» взяточников, вина не снималась, и они несли наказание, объяснила Inc. учредитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова . Теперь, если бизнес ставят перед выбором «либо ты платишь, либо не существуешь», у юридических лиц появится возможность защищаться.

Документ прошел предварительное рассмотрение в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции, замечания от депутатов к нему будут принимать до 10 мая 2018 года. С большой вероятностью он будет принят, ведь инициатива исходит напрямую от президента. Скорее всего, если у вашей компании будут вымогать взятку, уже летом 2018 года вы сможете смело участвовать в следственных действиях и не опасаться ответственности.