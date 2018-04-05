«АиФ Саратов» определил лидеров 2017 года

Редакция еженедельника « АиФ Саратов » провела награждение победителей читательского конкурса «Лидер года 2017». Торжество прошло 5 апреля в ресторане «Славянский рай» на 3-дачной.

Мероприятие доставило удовольствие и организатором, и конкурсантам, и гостям. Но главными героями стали наши победители. Награждение прошло «как по нотам», с цветами, грамотами и угощеньем.