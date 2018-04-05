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«АиФ Саратов» определил лидеров 2017 года
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«АиФ Саратов» определил лидеров 2017 года 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Редакция еженедельника «АиФ Саратов» провела награждение победителей читательского конкурса «Лидер года 2017». Торжество прошло 5 апреля в ресторане «Славянский рай» на 3-дачной.
Мероприятие доставило удовольствие и организатором, и конкурсантам, и гостям. Но главными героями стали наши победители. Награждение прошло «как по нотам», с цветами, грамотами и угощеньем.
Лидерами в прошедшем году были признаны ветеран Великой Отечественной Войны, директор легендарного кондитерского магазина «Белочка» Елена Михайловна Зорина, многодетный отец, общественный деятель, основатель регионального Союза отцов Николай Фетисов, заслуженный тренер РФ, почетный гражданин города Саратова Тамара Тупикова, профессор Тамара Фокина, оперная певица Ксения Нестеренко, заслуженный артист России Виктор Мамонов, а также также руководители различных предприятий и организаций и фермеры.
Отдельных номинаций удостоились несколько муниципальных районов. Всего именные сертификаты получили 97 «лидеров». — Такое большое количество победителей неслучайно — отметил главный редактор «АиФ Саратов» Алексей Молчанов — Этого год для нашего издание юбилейный. «АИФ» — исполняется 40 лет. Именно поэтому мы постарались сделать максимальный охват самых различным сфер деятельности. Среди наших победителей есть и врачи, спорстмены, общественные деятели, представители бизнеса, которые своими делами составляют достижения нашего региона. Это признанные лидеры в своем деле.
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