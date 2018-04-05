Контрольно-счетная рокировка. Волгоградская гордума утвердила важные политрешения

Казенная прибавка

Городской бюджет Волгограда на этот год увеличен почти на 2 млрд рублей — такие поправки приняла дума . Доходы вырастут на 1,982 млн рублей, преимущественно за счет поступлений из вышестоящих бюджетов, собственные доходы вырастут на 36,7 млн рублей.

А вот расходы и, соответственно, дефицит бюджета, увеличатся чуть сильнее. После поправок расходы этого года утверждены на уровне 18,497 млрд, а дефицит 110 млн рублей. Напомним, даже в таком размере бюджет остается сравнительно небольшим — в 2017 году расходы составили 20,77 млрд

Глава Волгограда Андрей Косолапов подчеркнул, что практически все средства поступают по целевому назначению и будут направлены на дополнительное финансирование сферы образования, объекты благоустройства, ремонт дорог и реконструкцию инженерных сетей.

Кроме того, за счет перераспределения собственных средств предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на озеленение и благоустройство, на предоставление субсидии муниципальным транспортным предприятиям, на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в целях обеспечения софинансирования строительства четырех многофункциональных площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом.

Как всегда

Гордума, новый созыв которой будет избран в сентябре этого года, традиционно утвердила и целый ряд изменений в правила землепользования и застройки разных участков городской территории. В основном речь шла о разрешении застройки или изменении этажности. Однако споров ни по одному из объектов не было. Как пояснил начальник управления архитектуры горадминсиатрации Эдвин Петров, корректировки вызваны не совсем корректным внесениям в действующую карту.

Вопросы традиционно задавал только беспартийный депутат Дмитрий Крылов , который также высказал мнение, что Волгоград с точки зрения архитектуры выглядит очень плохо и «стал поселком городского типа». На что Эдвин Петров возразил, что как раз предлагаемые изменения и улучшат эстетический вид — например, один из застройщиков предлагает комплекс домов разной этажности.

Приняли депутаты и изменения в расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договору на установку и эксплуатацию объекта городской наружной рекламы станет дешевле на 25 процентов. Действие данной нормы охватит правоотношения, начавшиеся с 1 января 2018 года. Понижающий коэффициент вводится до конца текущего года.

Руководитель комитета по рекламе Леонид Семергей пояснил, что разрабатывал проект его комитет вместе с мэрией. Понижающий коэффициент вводится из-за большого количества массовых мероприятий. «Мы отмечали Победу наших войск под Сталинградом, проводили выборы Президента, а теперь мы готовимся к 9 мая и Чемпионату мира по футболу. Во время ЧМ-2018 рекламщикам на два месяца расторгнут все контракты, так как все билбОрда» *запрещены в РФ ">орды будут заняты плакатами к мундиалю. То есть рекламное время фирм будет уменьшено на 30-35 процентов и компании понесут убытки. В связи с этим мы идем на уступки», — объяснил Семергей.

Заместитель главы администрации Волгограда Ирина Пешкова рассказала и о том, как город планирует возмещать выпадающие доходы. «В мае мы будем проводить очередные торги на размещение рекламы на транспорте — за счет этого мы собираемся „перекрыться“. Если же нам не удастся возместить выпадающие доходы, то в июле будем корректировать расходную часть бюджета», — пояснила чиновница.

Гордума также приняла некоторые структурные изменения в свой аппарат, а также переименовала комитет по строительству горадминистрации в департамент. Это, к слову, уже третье переименование этой структуры только за последние четыре года.

Кроме того, депутаты — и также с подачи мэрии — разрешили продажу здания диспетчерской, не используемой МУП «Метроэлектротранс», а также утвердили ликвидацию МУП «Северное». Это предприятие де-факто не функционирует уже больше двух лет, а работы по дорожному ремонту ведет МБУ (бюджетное учреждение) с тем же называнием «Северное».

С контролем и гарантиями

Однако главным событием пленарки стало решение «бессменного» руководителя городской КСП Владимира Гордина о досрочном сложении полномочий. Примечательно, что Гордин собственно и создавал палату, возглавив ее в 2000 году.

«Это не тайна, что я и с Косолаповым и Лихачевым (Виталием, сити-менеджером Волгограда — прим. «ФедералПрсс») обговаривали возможность такого решения не вчера, а осенью. Сейчас многие задают вопрос, как говорится, как, кто и откуда давил? Никто. Это личное, обсужденное в семье, взвешенное плановое решение, — пояснил Гордин, — оказалось, что передо мной встала невозможность исполнять семейные обязанности в связи с загруженностью работой. Есть такая простая фраза — а когда жить?», — поделился Владимир Гордин.

Руководитель КСП также подчеркнул, что решение никак не связано с состоянием его здоровья и добавил, что готов с любым сомневающимся посоревноваться «отнюдь не в шашки».

Целый ряд депутатов высказали уходящему контролеру слова признательности. Особенно ярко выступил Валерий Могильный из фракции КПРФ , назвавший Гордина «реальным авторитетом по жизни».

«10 лет посчастливилось работать и с вами, всегда зная, что объективную картину получаем от КСП, привыкли ей доверять. Несмотря на все, даже не хочу знать какие поползновения исказить информацию, которые, наверняка были, информация, которую давал Владимир Иванович, всегда была объективная, правдивая и доводилась должным образом», — подчеркнул Могильный.

В ответ Гордин отметил, что искренне гордится показательной статистикой: за эти годы по рекомендациям КСП городской Думой было принято больше сотни решений. Председатель КСП поблагодарил за конструктивное взаимодействие главу города, депутатов и аппарат Думы, администрацию Волгограда. «Приятно, что по многим вопросам с нами, контролерами, при принятии решений советовались заранее, — отметил он, — это снимало множество проблем. Нашей же стратегией всегда было не только найти виновного в нарушении, но и разобраться в причинах и не допускать их впредь, — поделился Гордин, — невозможно без поддержки депутатского корпуса, главы, администрации, невозможно заниматься той работой, честно, объективно и своевременно доводить информацию до органов, принимающих решения».

На том же заседании депутаты приняли решение и по кандидатуре ного главе КСП. С 3 мая и на следующие 6 лет палату возглавит один из самых опытных и уважаемых депутатов гордумы Александр Мордвинцев . В думе он 14 лет, 9 из которых возглавляет комитет по бюджету. Кроме того, Мордвинцев председательствует и в общественной организации промышленников Совет директоров Волгограда.

Владимир Гордин назвал такое решение «бальзамом на душу» и выразил уверенность, что Мордвинцев сохранит качество работы палаты. Сам Александр Мордвинцев пообещал работать «на принципах законности решений думы и структурных подразделений администрации», а также пообещал конструктивный настрой.

Смена деятельности Александра Мордвинцева сразу оказалась оцененной с политической точки зрения — один из самых уважаемых и харизматичных депутатов в новый созыв, в котором, кстати, вместо нынешних 48 будет только 38.

Политолог, руководитель проекта Politrus.com Виталий Арьков пояснил: «По доходящей до меня информации у властей могут быть намерения обновить состав думы на 50-70%. А такой уход говорит, что Мордвинцев и та группа влияния, которую он представляет, по-прежнему сильны. С другой стороны в новом созыве полномочия думы могу вырасти — в связи с реформированием уровня ответственности муниципалитетов, которое сейчас начнется на всероссийском уровне».

Бывший мэр Волгограда Роман Гребенников отметил, что очень уважает и Гордина и Мордвинцева «как профессионалов и мудрых людей». При этом Гребенников сомневается в том, что на Гордиан никто не давил. А вот выборы в новый созыв гордумы он считает лишенными интриги. «Пока губернатором является Андрей Иванович Бочаров , главным, а по-сути единственным избирателем является он. Это не выборы, а фарс — в таком формате не нужна конкуренция ни программ, ни личностей».

При этом Гребенников добавил, что если появится информация о борьбе различных групп влияния, то «это может означать только одно — какая-то часть волгоградской элиты считает, что выборы будут проходить уже при другом губернаторе».