Где отключат электричество в Курске? График на 9-13 апреля

Отключение электричества в Курске связано с работали на сетях.

Энергетики предупредили об отключении электричества в Курске с 9 по 13 апреля.

Сеймский округ

С 9 по 13 апреля с 9.00 до 17.00:

2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Нижняя луговая, Олейная, Дейнеки 25-31, Малышева 2/23-8, ПЛК 44-50, Широкая (частный сектор),1-й — 5-й Ольховские переулки,5-я Кислинская, 18-22Степные переулки. Центральный округ

С 9 по 13 апреля с 9.00 до 17.00:

ул. Памяти 1-47;ул. Боровых 3-43; 4-40;ул. Литературная 1-13;проспект Дружбы 32-82 С 11 по 13 апреля с 13.00 до 16.00:

ул. Олимпийская 1-47; 4-40; 42-88; 49-65а; 92-138; 67-121;ул. Спортивная 4-88; 13-43; 45-57; 59-125; 90-162Железнодорожный округ

С 4 по 13 апреля с 09.00 до 16.00:

Октябрьская 1-33, 30-72;Театральная 7-57, 48-62;Театральный пер. 2-10;ВЧК 1-99, 10-162;Маяковского 63-99;Цюрупы 17-61, 18-86;Калинина 28-46, 27-43;Пушкинская 28-46, 23-43;Чапаева 45-53;Путейская 1-15, 2-14;Орджоникидзе 3-15, 4-16.

12 апреля с 13.30 до 16.30:

СНТ «Ветеран»

10 по 18 апреля с 13.30 до 16.30:

Малых 84-180, 45-123;2-й Раздельный переулок 1-19, 2-14;3-й Раздельный переулок 1-21;Васильевский переулок 8-28, 1-29;Сеймская 1-63, 2-26. Киевская 1-55, 2-76;Котлякова 2-90, 1-85;Петропавловский переулок 9-19, 8-22;Подвойского 22-91, 20-96;Кривецкая 23-93, 22-84;Ивановский переулок 1-55, 2-70;ОНТ Ветеран на ул. Полевая.