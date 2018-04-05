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Конференция по корпоративным инновациям пройдет 17 мая в «Сколково»
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Конференция по корпоративным инновациям пройдет 17 мая в «Сколково» 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Представители 150 ведущих российских и зарубежных компаний, а также госкорпораций "Росатом", "Россети" и "Ростех" примут участие в международной конференции «Инновации для корпораций», которая пройдёт 17 мая в Технопарке "Сколково", сообщает пресс-служба фонда «Сколково».
Участники конференции обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе и проблемы, с которыми они сталкиваются при внедрении. В числе ключевых тем дискуссий — методики сохранения компаниями конкурентоспособности, работа со стартапами, создание внутренних корпоративных акселераторов, мотивирование сотрудников на создание новых технологий.
rightКак сообщили в пресс-службе, гостями конференции станут более 500 человек. Ожидается, что перед ними выступят заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичёв, директор департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Владимир Софьин, заместитель председателя научно-технического совета ГК «Ростех» Александр Каширин, первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.
В числе выступающих также президент ГК InfoWatch, со-основатель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, генеральный директор Rusatom Healthcare Денис Чередниченко, директор "НТЦ Татнефть" Александр Миних, менеджер инновационного центра "Энел Россия" Эмануэле Вольпе, генеральный директор компании SAP Labs СНГ Андрей Биветски и другие.
Всего в панельных дискуссиях и обсуждении практических кейсов примут участие более 30 человек. «Сколково» на конференции будут представлять старший вице-президент по инновациям Кирилл Каем и генеральный директор «Сколково — Венчурные инвестиции» Василий Белов.
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