Конференция по корпоративным инновациям пройдет 17 мая в «Сколково»

Участники конференции обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе и проблемы, с которыми они сталкиваются при внедрении. В числе ключевых тем дискуссий — методики сохранения компаниями конкурентоспособности, работа со стартапами, создание внутренних корпоративных акселераторов, мотивирование сотрудников на создание новых технологий.