На улицах Саратова появились детские аквапарки

Интенсивное таяние снега затопило площадки для детей областного центра.

Вовремя не вывезенный снег создал проблемы для прогулок с детьми. Так, например, жители Саратова сообщают в социальных сетях о затопленных детских городках в различных районах города.

«Детские площадки в Саратове настолько суровы, что по весне превращаются в детские аквапарки. Улица Астраханская», — написал в паблике «Саратов онлайн» один из пользователей. Комментарии пользователей довольно ироничны: «Кораблик в плавание отправляется». Михаил Ершов добавляет: «Да у нас и зимой пол-Саратова плавало. Что уж про весну говорить».

Многие саратовцы высказали свои переживания за сохранность игровых комплексов, которые могут испортиться из-за длительного нахождения в воде. Многие аттракционы практически полностью ушли под воду, став больше похожими на аквапарки.

Фото: соцсети