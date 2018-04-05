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На улицах Саратова появились детские аквапарки
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На улицах Саратова появились детские аквапарки 

Новости Саратова 56 минут назад
Фото: Новости Саратова
Интенсивное таяние снега затопило площадки для детей областного центра.
Вовремя не вывезенный снег создал проблемы для прогулок с детьми. Так, например, жители Саратова сообщают в социальных сетях о затопленных детских городках в различных районах города.
«Детские площадки в Саратове настолько суровы, что по весне превращаются в детские аквапарки. Улица Астраханская», — написал в паблике «Саратов онлайн» один из пользователей. Комментарии пользователей довольно ироничны: «Кораблик в плавание отправляется». Михаил Ершов добавляет: «Да у нас и зимой пол-Саратова плавало. Что уж про весну говорить».
Многие саратовцы высказали свои переживания за сохранность игровых комплексов, которые могут испортиться из-за длительного нахождения в воде. Многие аттракционы практически полностью ушли под воду, став больше похожими на аквапарки.
Фото: соцсети
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