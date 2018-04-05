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Жюри объявило список участников Международного конкурса молодых пианистов
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Жюри объявило список участников Международного конкурса молодых пианистов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стали известны участники II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition: 15 пианистов из 6 стран, отобранные членами жюри, приедут в Москву для очного соревнования, сообщили в пресс-службе Московской филармонии.
Самому юному участнику — россиянке Александре Довгань — 10 лет. Всего Россию на конкурсе представят 8 пианистов. Трое — от Китая, по одному — из Белорусии, Казахстана, Кореи и США.
"Нас ждет большое музыкальное событие в преддверии Конкурса Чайковского, удивительные открытия и высочайшего класса исполнения", — сказал накануне соревнования художественный руководитель Grand Piano Competition Денис Мацуев.
Он сообщил, что конкурс будут транслировать онлайн команды Medici и Московской филармонии.
Второй Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет с 29 апреля по 5 мая в Москве. Все конкурсанты, прошедшие отборочный тур, примут участие в двух очных турах: они выступят с сольной программой и в сопровождении симфонического оркестра.
Обладатель Гран при получит Акустический рояль Yamaha CЗХ. Звание лауреата и премию в размере 5 тысяч долларов получат сразу пять участников конкурса — первое, второе и третье место присуждаться не будут. Десять дипломантов конкурса получат премию в размере 1 тысячи долларов. Кроме того, такую же премию вручат педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреата Grand Piano Competition.
Выносить вердикт будет представительное международное жюри: Сергей Доренский, Борис Петрушанский, Валерий Пясецкий и Станислав Юденич (Россия), Петр Палечный (Польша), Хёнджун Чан (Корея) и Мартин Энгстрём (Швеция).
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