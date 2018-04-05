Почему людям так нравится Ольга Бузова? Мнение психолога

Ольга Бузова (32) — и телеведущая, и писательница, и певица, и дизайнер. Сегодня о ней говорят все! Но дело не в ее амплуа и проектах. Дело в том, как она преподносит себя и на чем делает акценты. Сейчас Ольга настолько вошла в раж, что уже не может остановиться и требует все больше и больше внимания толпы. И, как это ни странно, зрители поддерживают Бузову во всех ее начинаниях. Чем Ольга так покорила людей? В этом нам помогла разобраться психолог Анетта Орлова

Она легко все получает

Ольга приехала в столицу в 2004 году и покорила Москву , несмотря на нелепый образ блондинки, ошибки в речи, оговорки и другие глупости. «Многим девушкам очень хочется быть такой же — легкой, веселой, беззаботной, может, даже глуповатой — и добиваться всего, чего захочешь, покорять большие высоты „одной левой“, — отмечает Анетта. — Ольга создает образ, как будто все само собой падает к ее ногам. Это ли не предел мечтаний для многих девушек? Вот эта видимая легкость и подкупает в первую очередь».

https://www.youtube.com/watch?v=iTC8z70lCZQ

Но тут важно понимать, что за Ольгой стоит целая команда профессионалов, которые направляют ее в нужное русло, следят за тем, чтобы она не пропадала со страниц журналов, за всеми проектами и контролируют финансы. И тут первая ошибка тех, кто хочет пойти по ее стопам, — действовать в одиночку нельзя.

Она позволяет подглядывать в замочную скважину

Еще будучи участницей телепроекта «Дом-2», Ольга Бузова поняла один факт: нужно подогревать интерес публики. Любыми способами. Желательно, пуская зрителей за закрытые двери своей спальни. И всячески пользовалась этим. Обо всем, что оставалось за кадром на телепроекте, она писала в своих книгах. А после стала освещать в социальных сетях. «Ток-шоу и желтая пресса настолько популярны лишь потому, что люди обожают наблюдать за жизнью других, — уточняет Анетта. — Для чего они это делают? Во-первых, чтобы сравнить со своей и понять, что у тебя не так все и плохо: тут можно вспомнить историю с разводом и многочисленными интервью со слезами на глазах. А во-вторых, чтобы вселить в себя, возможно, ложную, но надежду на то, что раз у нее все так получилось хорошо, то чем я хуже?»

https://www.youtube.com/watch?v=qFTEFgELcGs

Она такая же, как и мы, думают люди. И у нее тоже бывают несчастья. Она плачет, переживает, впадает в депрессию. И все свои переживания Ольга спокойно выставляет напоказ. «Личная жизнь на глазах у всей страны была подкреплена песнями о любви и страданиях. Это не может оставить равнодушными женщин, каждая из которых испытывала те же эмоции», — отмечает Анетта.

Она такая же, как и мы все слайды

Порой Ольга довольно странно одевается, и люди «из народа» радуются этой неидеальности. Если она не совершенна, значит, простая, такая же, как и мы. Конечно, все понимают, что она хорошо зарабатывает, но ведь Ольга действительно много работает (и опять-таки показывает это все у себя в Instagram). «Девушки видят, какая она успешная, но в то же время свои богатства не выставляет напоказ. Что тоже многих впечатляет, — подчеркивает Анетта. — И пока другие артисты стараются показать, что они — недоступная элита, Бузова действует наоборот — дает понять, что она из народа».

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