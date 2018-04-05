В России хотят маркировать вещи, парфюмерию и продукты. Это повлияет на цену и качество

Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку продукции на прилавках магазинов. В список планируют внести продукты питания, бытовую химию и ряд непродовольственных товаров. Сейчас в России обязательной сертификации подлежат только меховые изделия. «360» разбирался, для чего нужна маркировка и как новые правила реализации товаров повлияют на их стоимость.

Минпромторг направил в правительство письмо с перечнем товаров, для которых предлагается ввести обязательную маркировку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Как рассказали изданию в Минпромторге, правительство планирует ввести маркировку пищевой и непродовольственной продукции в рамках борьбы с контрафактом и незаконным оборотом товаров. Составить перечень в конце февраля поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов , говорится в письме.

В перечень попали непродовольственные товары: парфюмерия, бытовая химия, верхняя одежда, обувь, постельное белье и даже колесные шины. Ведомство представило достаточно широкий список продуктов питания. В него вошли молочная продукция, крупы, мучные изделия, мясо, рыба, консервы. Туда включили и напитки: пиво, соки, чай, кофе и минеральную воду. Чиновники не обошли стороной детское питание и другие товары для малышей. При этом окончательного решения по списку товаров, подлежащих обязательной маркировке, нет — обсуждение продолжается.

Как рассказывал в прошлом году глава ведомства Денис Матуров, основным принципом выбора товаров для маркировки является построение «карты потребностей» россиян. Для маркировки учитывают среднюю стоимость и срок годности продукции, его популярность среди покупателей, а также долю и объем незаконного оборота.

Следить за маркировкой товаров в России будут с помощью автоматизированной системы. Предполагается, что в ближайшие шесть лет в России заработает единая система маркировки товаров. Разработкой системы займется Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), акционером которой является госкорпорация «Ростех»

Брешь в бюджете россиян

Маркировка негативно повлияет на отечественный молочный рынок, уверены в Союзе предприятий молочной отрасли. «Установка маркировочного оборудования — это большие затраты для предприятия, которые оно будет вынуждено переложить на потребителя. Кроме того, сейчас молочное производство контролируется Россельхознадзором в рамках программы по прослеживаемости, поэтому дополнительная проверка бессмысленна», — рассказала «360» президент союза Людмила Маницкая.

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Дополнительная сертификация чая и кофе ударит по экспортному потенциалу отрасли и приведет к снижению спроса на внутреннем рынке, отметил в беседе с «360» генеральный директор Росчайкофе Рамаз Чантурия

В сегменте чая и кофе на сегодняшний день незаконного оборота продукции не существует, поэтому маркировка только наложит дополнительные издержки на производителей. В результате отечественный товар будет проигрывать по цене импортному, что приведет к потере части клиентов. Да и на внешних рынках спрос на нашу продукцию рискует сократиться

— Рамаз Чантурия.

Против инициативы выступают и в Национальном союзе производителей пива и напитков. По мнению председателя правления союза Натальи Цветковой, маркировка не приведет к уменьшению контрафакта на рынке. «Сейчас в России пиво производят свыше 1,4 тысячи пивоварен, для большинства из которых получение маркировки — это сложный и дорогостоящий процесс. В результате такая инициатива может привести не только к повышению цены, но и к сокращению ассортимента, так как часть мелких пивоварен может уйти с рынка», — объяснила собеседник «360».

Мех, сигареты и лекарства

Пока в России действует только маркировка меховых изделий. С апреля 2016 года все меха, произведенные в стране и привезенные из-за рубежа, чипируют RFID-метками, которые служат гарантом качества вещей. Новые правила продажи привели к подорожанию меховых шуб. В среднем цены взлетели на 30-50% в зависимости от места продажи и аппетитов продавцов.

В этом году правительство взялось за табачную продукцию. С 15 января начался эксперимент по цифровой маркировке табачных изделий. На пачку сигарет методом прямой печати наносят цифровой код в формате Data Matrix, который расскажет курильщику всю информацию о пачке и подтвердит подлинность сигарет.

Не остались в стороне и лекарства. С 1 января 2018 года в России запустили пилотный проект, с помощью которого любой покупатель сможет при помощи смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата. До 2020 года производители медицинских препаратов должны будут нанести на упаковки специальные идентификационные знаки, которые расскажут всю подноготную лекарств.

Госдуме Повальная маркировка продуктов питания и товаров широкого потребления может негативно отразиться на конечной стоимости товара для покупателей, считает первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов . По его словам, нужно дифференцированно подходить к вопросу, поскольку часть товаров не нуждаются в дополнительном контроле со стороны государства.

Алкоголь уже подпадает под ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система — прим.ред.), а двойная маркировка для него не имеет смысла. Кроме того, часть товаров, например, крупы или дешевую парфюмерию, на рынке очень редко подделывают, поэтому маркировка лишь повысит цену товара, но не повлияет на его качество

— Михаил Емельянов.