Ученики школы № 2009 погрузились в прошлое

30 марта в школе № 2109 прошел ежегодный V Фестиваль наук «XIX век — золотой век науки и искусства». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В этом году ребята разрабатывали промышленный способ окраски ткани, изобретали велосипед, постигали воинскую науку в лейб-гвардии Литовском полку, в художественном салоне вели светские беседы с выдающимися представителями той эпохи, упражнялись в каллиграфии.

Благородные девицы преподали курс бального этикета и научили играть в бальные игры. В самом известном литературном салоне Санкт Петербурга ребята окунулись в атмосферу русской поэзии и литературы. А так же приняли участие в строительстве Лондонского метро, помогли организовать и провести Олимпийские игры Пьеру де Кубертену и навестили на острове св. Елены самого Наполеона. А в завершении дня собрали электрическую цепь и зажгли Свет знаний!

Фото взято: https://get.wallhere.com/photo/children-laboratories-chemistry-striped-clothing-science-206406.jpg