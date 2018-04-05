Глава ВСМЗ: предложения по плану передачи музейных объектов должны готовиться вместе с музейным сообществом

Пакет предложений по подготовке плана передачи объектов, находящихся под управлением Владимиро-Суздальского музея-заповедника, должен готовиться путем широкого обсуждения с учетом мнения профессионального сообщества. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал гендиректор организации Игорь Конышев

"По Суздалю , как, конечно, и по Владимиру, и Гусь-Хрустальному, у музея есть одно определенное опасение: не потеряет ли город туристской привлекательности после того, как большая часть архитектурных объектов, которые выполняют сейчас функцию музейного комплекса, уйдет в ведение РПЦ , — говорит Конышев. — Не схлынет ли поток туристов и не изменится ли, скажем так, туристское предназначение Суздаля, как одного из главных, базовых, ярких локаций Золотого кольца, формировавшееся в течение последних 50 лет".

За последние несколько лет религиозные организации подали в Росимущество заявления сразу на девять объектов, которые находятся под управлением Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Во Владимире это Троицкая церковь (на нее претендуют старообрядцы, в здании расположен музей хрусталя) и Золотые ворота (на них и остальные объекты заявления подала РПЦ). В Гусь-Хрустальном — Георгиевский собор, в котором также находится музей хрусталя. В Суздале заявления поданы на приказную избу Покровского монастыря, Знаменскую церковь (в ней расположено туристическое бюро музея), а также Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь, Архимандритские палаты и звонницу Спасо-Евфимиева монастыря.

Если Росимущество примет решение о том, чтобы передать объекты в собственность и пользование религиозным организациям, то необходимо будет подготовить всеобъемлющий план того, как и куда перемещать музейный фонд.

Для этого необходимы замечания профессионального сообщества. «Мы прекрасно понимаем, что если есть закон — его нужно исполнять. И если исполнять закон (в случае, если Росимущество примет решение в пользу заявителей — прим.) — а мы вынуждены будем это сделать, никуда от этого не денемся — то мы должны идти максимально аккуратно, с учетом серьезного экспертного мнения по разным аспектам, в том числе по созданию новых зданий и музейных объемов, дабы не навредить», — убежден гендиректор музея-заповедника.

Сейчас предложения и замечания находятся на стадии подготовки. «В настоящее время, по крайней мере, на уровне трехсторонних встреч идет обсуждение объектов Суздаля, на которые претендует РПЦ. Мы все надеемся, и музей, и Минкульт , и Росимущество, что в этом году мы подойдем, по крайней мере, к пакету предложений по формированию плана передачи», — заявил он.

Темы, которые, по мнению Конышева, должны будут обсудить эксперты, включают в себя как поддержание объектов в должном состоянии после передачи собственности, так и проблему сохранения туристской привлекательности региона.