Радиактивную посылку с камнями из Китая задержали в аэропорту «Шереметьево»

«Специалисты «Почты России» в авиационном отделе обработки почты на территории аэропорта «Шереметьево» в ходе проверки почтовой емкости зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма излучение (более 100 мкР/ч), в несколько раз превышающее предельно допустимый радиационный фон», — говорится в сообщении.

Источником опасного излучения являлось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву . Оно было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер. Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно соспециалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку. В ней находились предметы похожие на минералы — камни.

«Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы . Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме», — отмечается в материале.

Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России». В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.