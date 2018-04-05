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Радиактивную посылку с камнями из Китая задержали в аэропорту «Шереметьево»
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Радиактивную посылку с камнями из Китая задержали в аэропорту «Шереметьево» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники «Почты России» перехватили посылку с радиоактивными камнями в аэропорту «Шереметьево», поступившую из Китая, данные отправителя переданы правоохранителям, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
«Специалисты «Почты России» в авиационном отделе обработки почты на территории аэропорта «Шереметьево» в ходе проверки почтовой емкости зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма излучение (более 100 мкР/ч), в несколько раз превышающее предельно допустимый радиационный фон», — говорится в сообщении.
Источником опасного излучения являлось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву. Оно было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер. Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно соспециалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку. В ней находились предметы похожие на минералы — камни.
«Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы. Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме», — отмечается в материале.
Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России». В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.
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