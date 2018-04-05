Панельные викторины и балконная хтонь: 10 пабликов о типичных городских пространствах России

Однообразная массовая застройка в сочетании с желанием горожан во что бы то ни стало облагородить городскую среду приводит к парадоксам, с которыми ежедневно сталкиваются жители любого российского города. От тоскливо-романтичных видов из окна до любительски облагороженных подъездов и балконов. Осмыслять эту действительность помогают гражданские проекты — каналы, паблики и блоги, авторы которых коллекционируют материалы на свою излюбленную тему. Strelka Magazine собрал 10 сообществ «ВКонтакте», которые помогут лучше понять и прочувствовать российские будни.

Панельки

Фото: Anne Svart

Фото: Сергей Большаков

Одно из самых больших сообществ, посвящённых архитектуре панельных домов. Кажется, отбирая фотографии, создатели руководствуются принципом «чем обычнее — тем лучше». Паблик привлекает знатоков и любителей, главное развлечение которых — угадать, в каком городе или районе сделана фотография, а также к какому типу можно отнести то или иное здание. Создатели уже отказываются публиковать фотографии района Чертаново (это уже совсем мейнстрим) и даже разработали линейку аксессуаров, передающих атмосферу основных направлений проекта (пасмурное утро, солнечное утро, серые будни).

Чтобы в ленте концентрация панельного домостроения стала максимальной, можно подписаться на похожие паблики поменьше: «П-44» и «Plattenbau. Панельное домостроение».

Русские подъезды

Фото: vk.com/rusporch

Фото: vk.com/rusporch

Фото: vk.com/rusporch

Фото: vk.com/rusporch

Паблик уже четыре года воссоздаёт атмосферу суровых российских подъездов, собирая фотографии лестничных пролётов, общих балконов и площадок для мусора. Подписчики активно предлагают фотографии — создатели стараются всегда указывать авторов и, что особенно приятно, местоположение объекта. Как говорится: «Не закрывайте двери, ждём врача!»

Альтернативный взгляд на подъезды представлен в паблике «Из подъездов с любовью», авторы которого откопали, например, этот шикарно обставленный мусоропровод.

Русские балконы

Фото: vk.com/existentibalko

Фото: vk.com/existentibalko

Фото: vk.com/existentibalko

Крошечный паблик с фотографиями, передающими «грустную романтику или молчаливое присутствие» балконов и лоджий в жизни русских людей. От просмотра изображений остаётся стойкое впечатление, что эти территории, которые россияне много десятилетий подряд пытаются завоевать, присоединить к жилой площади, приспособить «под себя», существуют сами по себе: расцветают, заболевают, чахнут. Здесь есть всё, к чему питает слабость русский человек: пластиковые окна, вагонка, ржавчина, бельевые верёвки и виноградная лоза.

Фото: vk.com/winofrus

Фото: vk.com/winofrus

Фото: vk.com/winofrus

Паблик проекта Windows of Russia — «об окнах России и тех, кто в них». Курильщики, странные объекты у стёкол и коты перемежаются с любопытными людьми и теми, кто вышел на балкон поговорить по телефону или просто грустит у окна. Осторожно: в комментариях грубые люди и их оценочные суждения.

Фото: vk.com/doma.doma

Фото: vk.com/doma.doma

Фото: vk.com/doma.doma

Паблик со слоганом «Покажи своё убежище» показывает интерьеры комнат, которыми грешат большинство российских квартир. Шкафы-купе, стенки для телевизора и других реликвий, обои в цветочек, немного «Икеи» и гирлянд — впору создавать тест «Угадай, в какой стране эта комната?» с единственно-возможным вариантом ответа. Комментариев мало, но иногда кто-то из подписчиков срывается и пишет: «Круть, у меня подушка такая же, как эти шторы!» или «Почему кровать в ванной?» У создателя проекта также есть паблик «Романтика русских дворов» — по задумке, два сообщества тесно связаны: можно либо «выйти на свежий воздух», либо «зайти внутрь».

Солнце тает в окне

Фото: vk.com/colnzetaet

Фото: vk.com/colnzetaet

Фото: vk.com/colnzetaet

Фотографии узнаваемых видов из окна в выигрышное время суток — на закате, рассвете и в полнолуние. Хорошим тоном считается приложить к публикации ещё и тематическую аудиозапись. Идеальный контент для поздней ночи или раннего утра, когда хочется помечтать в одиночестве. Доступные альтернативы: «Вид из моего окна» и «Вид из моего окна. Петербург ».

Нижегородские дворы

Фото: vk.com/nndvor

Фото: vk.com/nndvor

Фото: vk.com/nndvor

Жители Нижнего Новгорода собирают фотографии, которые трудно представить на туристических открытках: «Часто, описывая свой город, мы представляем достопримечательности, которыми богат Нижний Новгород, и упускаем самое главное и родное. Атмосфера повседневности, рутины и трущобности, вывернутая наружу посредством самых простых снимков, — есть цель этого места». Когда надоест, нижегородские дворы можно сменить, например, на крыши Екатеринбурга

Яндекс. Уличная фотография

Фото: vk.com/yandex_street

Фото: vk.com/yandex_street

Фото: vk.com/yandex_street

Автор паблика иногда выбирается на прогулку по панорамам «Яндекс. Карт» и делает скриншоты приглянувшихся пейзажей и сюжетов. Начало проекту положило вполне прагматичное желание: «Даже малые города трудно полностью обойти пешком, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен-атлет. Однако благодаря современным компьютерным технологиям, в частности интерактивным веб-картам, совсем необязательно дружить с физкультурой. Можно просто заранее посмотреть, какие районы города наиболее атмосферные, сузить область поиска, сократить пеший километраж. Именно так я поступил при поездке в Городец Заволжье . Я посмотрел на »Яндексе“ места, достойные посещения. Мне захотелось запечатлеть удивительные моменты с виртуальных прогулок, поделиться находками с друзьями. Я начал делать скриншоты и складывать их в отдельную папку. Так появился этот проект». Здесь можно посмотреть, как выглядят пятиэтажки в Петропавловске-Камчатском , заглянуть во двор в Норильске , прогуляться по частному сектору в Бердске или даже посмотреть на закат с волнореза в Сочи

Надписи на стенах

Фото: vk.com/steny

Полумиллионный паблик с коллекцией надписей, которые когда-то кто-то написал на заборах, на стенах домов и в подъездах. Много философии, признаний в любви, морального разложения и всего того, что отдаётся в наших сердцах: «Будет ещё больней, но ты держись», «Лучше сгореть, чем угаснуть», «Иди домой тупеть», «Пошли гулять» и, конечно, «Я ещё люблю тебя, дура».

Роскошная жизнь

Фото: vk.com/rosksh

Фото: vk.com/rosksh

Фото: vk.com/rosksh

Отбирая фотографии, авторы паблика делают акцент на русском быте и хтони. Здесь можно найти изображения переполненных мусорок, грязных сугробов, замёрзших детских площадок и дачных пристроек — страшный сон урбаниста. Паблик обновляется много раз день — фактуры достаточно. Чуть менее роскошную жизнь фиксируют в паблике «Романтика городских окраин», а похожие по настроению «сцены русской жизни» коллекционируют авторы проекта «Берёзка».

Текст: Мария Долгополова