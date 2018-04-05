Жители коммуналки в Петергофе не поделили квартиру

Сейчас это дело рассматривает суд Петродворцового района, а Виктория ищет способы выселить опасного, как она говорит, соседа из квартиры. Пишет обращения в администрацию района, в полицию, в газеты. Разъясняет: уголовное дело по нанесению ей повреждений средней тяжести — лишь последняя капля, переполнившая чашу терпения. До этого были неоднократные вызовы полиции, а однажды скорая помощь забрала в больницу 10-летнюю дочь Виктории, перепуганную очередным скандалом. А еще, по словам Виктории, сосед ни разу не убирал места общего пользования, не платит за общий свет, оскорбляет всех находящихся в квартире и матом, и непристойным полураздетым видом. В довершение ко всему, как выяснила Виктория из материалов судебного дела, он болен гепатитом С. Соседи боятся, что при несоблюдении гигиенических требований тоже могут заразиться. Однако разъединить соседей, которые таким радикальным образом не сошлись характерами, не так-то просто.

Эта четырехкомнатная квартира в центре Петергофа имеет сложный статус: две комнаты в ней принадлежат собственникам, — а две оставшиеся составляют жилье специализированного жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан. Виктория и ее дочь занимают одну из таких комнат: они въехали сюда как погорельцы в 2013 году, когда сгорел их собст-венный дом в Стрельне. Сосед Сергей З., с которым у Виктории сейчас идет война не на жизнь, а на смерть, получил такую же комнату в 2015 году. На тот момент 64-летний мужчина обитал в местной ночлежке.

— Он всю жизнь бомжует! — утверждает Виктория.

Однако сам Сергей с такой аттестацией не соглашается.

— Эта мадам все вам врет! — говорит он. — После развода в 1983-м я — да, ушел от жены и лишился квартиры. Но стоял на учете как нуждающийся, снимал комнаты. Ночлежка — это последний шаг, чтобы хоть что-то получить…

Заведующая отделением ночного пребывания в Петродворце Светлана Кузьмина прекрасно помнит этого постояльца:

— Он находился у нас с полгода. В особой скандальности его не упрекну: обычный человек, оказавшийся в тяжелом жизненном положении, у нас тут все такие. Чистоплотный: ни разу не видела его грязным. От нас он поступил в больницу, оформлял себе инвалидность, так что совсем опустившимся я его не назову. Просто, похоже, затравили мужика.

Сам Сергей о перипетиях своей жизни говорит неохотно: признается, что когда-то в молодости окончил тренерскую школу, однако каким видом спорта занимался, не говорит. Вроде работал охранником, но где и когда — тоже молчок. Комната его, обставленная весьма скудно, ощущения запущенности не оставляет. И на кухне сверкает белизной новенькая стиральная машина — личная собст-венность Сергея.

Правда, другие соседи склонны держать сторону Виктории: и пьянки, и оскорбительное поведение Сергея, и его агрессия, с их слов, распространяются на всех обитателей квартиры. Словом, дружный хор сливается в одну фразу: помогите избавиться!

Примечательно, что сам Сергей тоже не чает выбраться из этого жилья. Видимо, и его уже достала атмосфера общей неприязни. Она, к слову, тоже выражается методами на грани дозволенного. Так, Виктория К. закрыла газовую плиту, стоящую в общей кухне, на замок. И стол ее со встроенными шкафчиками над ним запирается наглухо, как купе в поезде, от пола до потолка. Сама хозяйка объясняет это соображениями безопасности. А Сергей уверяет: его намереваются выжить, нарочно провоцируя на скандалы и драки, чтобы завладеть его комнатой.

Возможно, этой частной истории и не стоило бы уделять столько внимания, если бы не особые обстоятельства. Драка, которая привела к уголовному делу, и впрямь в перспективе может обернуться смертоубийством — страсти в квартире накалены до предела. Неслучайно несовершеннолетняя дочь Виктории сейчас проживает у чужих людей: мать с ребенком вынуждены скитаться по знакомым, чтобы обезопасить себя от потенциальных ссор.

Власти Петродворцового района понимают опасность такого соседства. Однако решить эту проблему пока не могут: тут, как в задачке про волка, козу и капусту, слишком много «не». Нельзя предложить Сергею З. комнату меньше шести квадратных метров (по закону) и больше 12 (с какой стати, одному-то?), — а таких в маневренном фонде администрации не так много. Нельзя отселить его в отдельную квартиру — диагноз «гепатит С» не является основанием для предоставления отдельной квартиры. Нельзя соединять в одной коммунальной квартире одних лишь обитателей ночлежки.

— Был у нас опыт создания такого «общежития» в одной из коммунальных квартир маневренного фонда, — признался сотрудник жилищного отдела Андрей Кононок, который вплотную занимался ситуацией в «нехорошей» квартире. — Так жильцы из бывших бездомных настоящий бедлам там устроили: весь дом плакал. И задолженности по оплате, и несоблюдение элементарных правил гигиены… Так что создание «резерваций для бомжей» — это не метод.

Компетентно

В официальном ответе Петродворцовой администрации редакции «РГ», подписанном главой района Дмитрием Поповым , сказано:

"02.03.2018 администрацией района был предпринят комиссионный выход в адрес с целью проверки изложенных К. фактов противоправного поведения З., которые в большинстве своем нашли подтверждение.

По имеющейся в администрации района информации, в настоящее время в Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга рассматривается дело по обвинению З. в преступлении, предусмотренном ч. 2 п. "з" ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Согласно действующему законодательству о специализированном жилищном фонде Санкт— Петербурга, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан включаются и исключаются из специализированного жилищного фонда решениями администрации района. В настоящее время жилых помещений специализированного жилищного фонда, которые возможно было бы предоставить З., в распоряжении администрации района не имеется.

Вместе с тем, работа по подбору жилого помещения специализированного жилищного фонда для возможного предоставления его З. взамен ранее предоставленного будет продолжена.

Таким образом, вопрос о возможном прекращении с З. договора безвозмездного пользования жилым помещением специализированного жилищного фонда с последующим его выселением будет рассмотрен администрацией района после принятия соответствующего судебного акта.

О подборе жилого помещения заинтересованные стороны будут уведомлены установленным порядком".