В Украине хотят запретить строительство парковок внутри жилых кварталов

Информационное агентство «Інтерфакс-Україна» сообщает, что Министерство региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено наложить вето на создание автомобильных парковок на территории жилых кварталов. Запрет начнет действовать уже в ближайшее время после внедрения новых государственных строительных норм (ДБН).

«В новых ДБН по планированию и застройке территорий мы предлагаем запретить проектирование и организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Жилое пространство должно использоваться на благо жителей домов — создание детских игровых площадок, удобных зон отдыха, озеленение внутри кварталов», — написал на своей страничке в Facebook Лев Парцхаладзе , замминистра региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам чиновника, новый документ будет содержать рекомендации, согласно которым строительство гаражей и парковочных мест нужно осуществлять на межмагистральных территориях и окраинах жилых районов, а также в местах, рядом с которыми нет зон отдыха и детских игровых площадок. При этом гостевые парковки должны размещаться со стороны улицы, ограничивающей территорию жилого квартала.

«Это могут быть наземные, подземные, комбинированные, автоматизированные или обычные гаражи, а в случае исторических и центральных районов городов — исключительно подземные гаражи», — пояснил Парцхаладзе.