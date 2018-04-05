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На журналистов ВГТРК внезапно напал «Александр Сергеевич Пушкин»
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На журналистов ВГТРК внезапно напал «Александр Сергеевич Пушкин» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На съемочную группу петербургской программы «Вести» напали охранники Литейного моста, сообщает ГТРК «Санкт-Петербург».
Журналисты снимали репортаж о тестовой разводке переправы. Отмечается, что материал не носил проблемного характера — репортеры просто пытались снять, как разводят мост.
Охранники потребовали разрешение на съемку и документы, на ответную просьбу представиться реагировали нецензурно. В результате один из них набросился на одного из корреспондентов, его коллега снял нападение на камеру. Второй корреспондент вновь спросил охранников, как их зовут. «Александр Сергеевич Пушкин», — ответил один из них и пошел на журналиста с кулаками.
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