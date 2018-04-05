Российская телеведущая Лариса Вербицкая прочтет текст «Тотального диктанта» в Чертанове Северном

— О том, что у нас в роли диктора выступит Лариса Вербицкая, нам сообщили вчера, 4 апреля. Обычно спикеров предлагают сами организаторы: нам предложили Вербицкую, мы были только за, — рассказала Юлия Филиппова

Напомним, что регистрация на участие в «Тотальном диктанте» стартовала 4 апреля. Проверить свои знания по русскому языку могут все желающие. Надо только создать личный кабинет и выбрать наиболее удобную площадку. На многих из них тексты читают известные российские артисты и преподаватели ведущих высших учебных заведений.

— Из-за популярности акции и большого количества людей мы привлекаем волонтеров, которые будут помогать в организации мероприятия. Я сама буду на «Тотальном диктанте» в роли фотографа, — добавила Юлия Филиппова.

В этом году спикеры прочтут тексты современной писательницы, обладательницы премии «Большая книга» Гузель Яхиной.

Фото: Кинопоиск

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/05/39547/