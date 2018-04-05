Ещё
Российская телеведущая Лариса Вербицкая прочтет текст «Тотального диктанта» в Чертанове Северном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская телеведущая Лариса Вербицкая прочтет текст «Тотального диктанта» в Чертанове Северном 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Российский диктор, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Вербицкая прочтет текст «Тотального диктанта» в Московском культурном центре «Северное Чертаново». Об этом нашему изданию сообщила PR-менеджер учреждения Юлия Филиппова.
— О том, что у нас в роли диктора выступит Лариса Вербицкая, нам сообщили вчера, 4 апреля. Обычно спикеров предлагают сами организаторы: нам предложили Вербицкую, мы были только за, — рассказала Юлия Филиппова.
Напомним, что регистрация на участие в «Тотальном диктанте» стартовала 4 апреля. Проверить свои знания по русскому языку могут все желающие. Надо только создать личный кабинет и выбрать наиболее удобную площадку. На многих из них тексты читают известные российские артисты и преподаватели ведущих высших учебных заведений.
— Из-за популярности акции и большого количества людей мы привлекаем волонтеров, которые будут помогать в организации мероприятия. Я сама буду на «Тотальном диктанте» в роли фотографа, — добавила Юлия Филиппова.
В этом году спикеры прочтут тексты современной писательницы, обладательницы премии «Большая книга» Гузель Яхиной.
Фото: Кинопоиск
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/05/39547/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Молодежный актив районной церкви отправится в гости к храму Апостола Фомы Анатолий Выборный выступил в пресс-центре «Парламентской газеты» В центре «На Сумском» состоится ежегодный конкурс «Электроника юных»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге112
«Крым захватим танками»330
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством116
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение