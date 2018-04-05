Детский развлекательный парк накроют самым большим в России стеклянным куполом 

Развлекательный парк «Остров мечты» накроют сразу семь куполов: четыре — над галереей, а три больших — в зоне атриума. Всего будет остеклено больше 20 тысяч квадратных метров.
Фото: ГК «Регионы»
Фото: ГК «Регионы»
Конструкция куполов возводится по системе Mero-МАРХИ и напоминает по форме соты улья. Такая технология увеличивает скорость монтажа на 30%.
«Система позволяет уйти от использования тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию более легкой и воздушной. У посетителей парка будет ощущение естественной атмосферы, словно они находятся на открытом воздухе и видят небо.
Установим климат-система, которая не позволит скапливаться снегу на крыше. Он сразу начнет таять, а для отвода конденсата предусмотрены специальные дренажные желоба», — рассказал руководитель проекта Константин Голубев.
«Остров мечты» откроется в Нагатинской пойме в августе 2019 года и станет первым всесезонным детским парком развлечений в Москве площадью более 250 тысяч квадратных метров. Под гигантским куполом разместят 29 аттракционов, прогулочную зону с концертным залом на 3800 человек и кинотеатром на 17 залов.