Детский развлекательный парк накроют самым большим в России стеклянным куполом

Развлекательный парк «Остров мечты» накроют сразу семь куполов: четыре — над галереей, а три больших — в зоне атриума. Всего будет остеклено больше 20 тысяч квадратных метров.

Фото: ГК «Регионы»

Фото: ГК «Регионы»

Конструкция куполов возводится по системе Mero-МАРХИ и напоминает по форме соты улья. Такая технология увеличивает скорость монтажа на 30%.

«Система позволяет уйти от использования тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию более легкой и воздушной. У посетителей парка будет ощущение естественной атмосферы, словно они находятся на открытом воздухе и видят небо.

Установим климат-система, которая не позволит скапливаться снегу на крыше. Он сразу начнет таять, а для отвода конденсата предусмотрены специальные дренажные желоба», — рассказал руководитель проекта Константин Голубев.