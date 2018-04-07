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Божович: проявлял недовольство, потому что очень часто делали забросы на Дзюбу
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Божович: проявлял недовольство, потому что очень часто делали забросы на Дзюбу 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Мы очень рано забили, и я подумал, что всё будет хорошо. Но после этого гола минут 15 мы играли очень плохо и «Уфа» сравняла счёт. После этого, думаю, мы были лучше, создали больше хороших моментов и выиграли по делу.
Проявлял недовольство по ходу игры, потому что мы очень часто делали длинные забросы на Дзюбу, а у нас команда, которая может играть в техничный футбол, пасовать между собой. В те 15 минут мы вообще не пытались ничего сделать, просто грузили на Дзюбу», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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