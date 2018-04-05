В Москве осудили решение США не сотрудничать с Россией по кибербезопасности

"Мне кажется, что госдеп , уведомляя нас о том, что соглашения (о кибербезопасности — ред.) не будет, максимально дал понять, что это решение политическое. Мне хочется верить, что это именно политическое решение", — сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай»

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США «безобразным вызывающим образом» и под надуманным предлогом сорвали консультации с Россией по кибербезопасности, которые должны были пройти в Женеве 27-28 февраля. По словам Крутских, на тех консультациях Москва предлагала рассмотреть ряд соглашений.

"Мы с американцами собирались обсуждать, как повысить эффективность мер доверия в киберпространстве между собой. Вы знаете, что еще при Обаме мы заключили три великолепных соглашения о линиях прямой связи, о мерах доверия в киберпространстве, которые СМИ окрестили ни много ни мало как первое в истории человечества соглашение о предотвращении кибервойны. Кстати, именно это соглашение мы потом использовали в контактах с американцами в ходе всех этих обвинений, которые они выдвигали в отношении якобы наших хакеров, которые вмешиваются в их внутренние дела", — пояснил Крутских.

"Мы готовы были обсуждать пакет конструктивных предложений, как придать постоянный характер переговорному процессу между США и Россией в области кибербезопасности. Мы даже высказали идею заключить соглашение о предотвращении киберинцидентов между США и Россией по аналогии с соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве", — добавил он.