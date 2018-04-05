Ученики школы № 17 поздравили с юбилеем любимого преподавателя

3 апреля мальчишки и девчонки чествовали учителя начальных классов Елену Вячеславовну Докучаеву

Елена Вячеславовна в день своего праздника рассказала: «Нельзя сказать, что со школьной скамьи хотела стать учителем. Просто так сложилась жизнь, и я бесконечно этому рада. Я училась в этой школе, и мой первый учитель Людмила Николаевна Агутина показала, каким должен быть настоящий педагог. Я была вдохновлена ее работой, и поступила учиться. Сначала получила диплом по специальности „Детская психология и дошкольная педагогика“, а затем получила образование „учитель начальных классов“, И вот работаю уже почти 30 лет.

Педагогический коллектив и администрация школы №17 сердечно поздравляет Елену Вячеславовну с юбилеем, преподаватели желают ей здоровья, покорения новых профессиональных горизонтов и прилежных учеников. Спасибо за ваш труд и преданность профессии.