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«Спас сотни жизней»: курганца, предотвратившего теракт, наградили посмертно
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«Спас сотни жизней»: курганца, предотвратившего теракт, наградили посмертно 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Зауральца Альберта Сафиулина, ценой собственной жизни остановившего теракт, спустя год после его гибели наградили орденом Мужества.
7 апреля 2017 года капитан ФСБ России, уроженец Альменевского района Курганской области, проходивший службу в Северо-Кавказском регионе, выдвинулся в Моздокский район Северной Осетии на оперативное задание.
— По полученной информации, во время массовых праздничных мероприятий в период православной Пасхи боевиками был запланирован теракт с участием террориста-смертника, — сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Курганской области.
Альберт Сафиулин установил место, где скрывался боевик, планировавший самоподрыв, и принял решение задержать террориста.
— Осознавая опасность, капитан ФСБ попытался блокировать боевика в служебном автомобиле. Террорист, понимая, что его замыслы раскрыты, привел в боевое положение самодельное взрывное устройство и подорвал себя, причинив смертельные ранения офицеру, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Остановив теракт, наш земляк спас сотни мирных граждан. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации капитан Сафиулин Альберт Махамадвариевич посмертно награжден орденом Мужества.
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