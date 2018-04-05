«Спас сотни жизней»: курганца, предотвратившего теракт, наградили посмертно

Зауральца Альберта Сафиулина, ценой собственной жизни остановившего теракт, спустя год после его гибели наградили орденом Мужества.

— По полученной информации, во время массовых праздничных мероприятий в период православной Пасхи боевиками был запланирован теракт с участием террориста-смертника, — сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Курганской области.

Альберт Сафиулин установил место, где скрывался боевик, планировавший самоподрыв, и принял решение задержать террориста.

— Осознавая опасность, капитан ФСБ попытался блокировать боевика в служебном автомобиле. Террорист, понимая, что его замыслы раскрыты, привел в боевое положение самодельное взрывное устройство и подорвал себя, причинив смертельные ранения офицеру, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Остановив теракт, наш земляк спас сотни мирных граждан. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации капитан Сафиулин Альберт Махамадвариевич посмертно награжден орденом Мужества.